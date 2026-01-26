Я уже отмечал, что согласно данным Фонда гарантирования вкладов физлиц 98% вкладчиков имеют вклады до 200 тысяч гривен, то есть менее, скажем, среднеэстонской зарплаты за пару месяцев.

Поскольку вклады, таким образом, не настолько уж заоблачных размеров, то 87% сумм размещены в банках на условиях депозитов до востребования или краткосрочных – до 3 месяцев.

Более того: вклады в большинстве своем до такой степени не являются серьезными заначками, что хранятся в обычных человеческих гривнях в почти в 2 раза большей общей массе, чем в валюте.

В этой связи – о дифференциации. На 2% вкладов приходятся почти три четверти всех сумм, а на более 40% вкладов – нуль процентов от всех сумм с точностью до второго знака после запятой: 0,00%.

Так вот, связующим звеном между принцами и нищими, то есть в качестве так называемого среднего класса, выступают, в частности, представители малого и среднего бизнеса.

И мечтает этот несчастный малый и средний уже не столько об уменьшении налоговой нагрузки, сколько хотя бы о каком-то упрощении крайне запутанного налогового механизма.

К примеру, не так пугает само обложение добавленной стоимости, как чрезвычайная сложность налоговых расчетов и необходимость постоянного доказательства этой правильности.

Все уже как-то привыкли, что обязательное обложение НДС начинается с мизерного 1 млн грн в год, установленного в далеком 2014 году, когда это еще были большие деньги (ведь доллар стоил 12 гривен). И начиная уже с такой головой суммы начинаются и невероятные сложности.

Чтобы понимать истинный уровень небывалой "простоты" НДС, не поленитесь найти в огромном разделе Налогового кодекса, регулирующем этот безумный налог, всего лишь один только скромный подпункт – увы, неизбежный: 200-1.3 (с формулой электронного администрирования) в актуальной редакции – и оцените всю эту глубинную мудрость.

Ответственно заявляю: лишь тот, кто своими глазами видел – не говорю уже "понял" – весь удивительный текст этого подпункта (одного из многих!), имеет моральное право хотя бы что-то говорить об Украинской Системе Налогообложения.

Это одно из величайших "достижений человеческого разума" наряду с квантовой физикой, коллайдерами, теорией машин и механизмов и сопротивлением материалов, а одновременно Шекспир (только на китайском языке) и Бетховен (в исполнении мировых виртуозов) в одной упаковке – со всей их не всем и сейчас ясной внутренней логикой или драматургией…