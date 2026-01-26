Чешская инициатива собрала более €5 млн на генераторы и аккумуляторы для жителей Киева. Видео

Чешская инициатива "Подарок для Путина" за несколько дней собрала почти 5,3 млн евро на генераторы для Украины. Собранные средства потратят на приобретение генераторов и аккумуляторов для жителей украинской столицы.

Об этом в Х (бывший Twitter) рассказал руководитель инициативы Мартин Ондрашек. По его словам, к сбору средств присоединились около 75 тысяч человек.

"Уже 75 тысяч человек сделали взносы на сбор "SOS Kyiv", который направлен на закупку генераторов и резервных аккумуляторов для жителей, мерзнущих в столице Украины", – рассказал Мартин Ондрашек.

Сбор средств объявили вечером 21 января, и уже в течение первых двух часов удалось собрать более 1 млн крон, (41 тыс. евро). Окончательную сумму сбора организаторы не определяли. Все собранные средства планируют передать партнерам в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, поляки за три дня собрали рекордную сумму на помощь Киеву в условиях суровой зимы и аварийных отключений электроэнергии. Более 14 миллионов гривен будет использовано на закупку генераторов для жителей столицы.

Оборудование, на которое собирали средства неравнодушные граждане, уже поступило в Киев. Столица получила 130 генераторов различной мощности. Они позволят городу усилить уровень устойчивости критических объектов и учреждений социальной сферы.

