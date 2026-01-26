Украинцев обманывают в супермаркетах: как сберечь деньги

В супермаркетах и других торговых заведениях украинцы могут столкнуться с могут обвешиванием. Т.е, когда фактический вес товара меньше заявленного на ценнике или в чеке, что приводит к переплате. Для этого применяются не прошедшие поверку весы. Однако это является нарушением прав потребителя. А потому покупатели могут жаловаться на такие заведения.

Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили, что с жалобой можно обращаться в:

Госпродпотребслужбу.

Суд.

"Покупая товар, подлежащий взвешиванию, обращайте внимание, средства измерительной техники имеют поверочное клеймо. Если нет, то покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки", – рассказали специалисты.

Что делать, если обманывают на рынке

Вместе с тем, отмечается, если продукция реализуется на рынке, покупатель имеет право обратиться к администрации и требовать предоставления весов или других средств для проверки количества. Ведь правила торговли прямо обязывают рыночную администрацию обеспечивать продавцов необходимой измерительной техникой.

"Если вам не подтвердили исправность измерительного прибора, вы можете обратиться в соответствующие органы. Так как ваши права потребителя нарушены", – резюмировали специалисты.

Супермаркеты обманывают украинцев с обменом товаров

В то же время, сообщили в Госпродпотребслужбе, украинские супермаркеты, магазины и другие торговые заведения обязаны производить обмен непродовольственных товаров, проданных по акции. Однако только если товар находится в надлежащем состоянии. Отказ от этого является нарушением законодательства. Там отметили:

товар можно обменять в течение 14 дней, не считая дня покупки;

если продавец установил более длительный срок, обмен можно проводить в течение всего этого времени.

Обмен товара производится, если он не использовался, а кроме того, сохранены:

Его товарный вид.

Потребительские свойства.

Пломбы.

Ярлыки.

Расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

в то же время, отказ кассиров в супермаркетах и магазинах принимать определенные купюры или монеты нарушает действующее законодательство. Поэтому даже если кассир объясняет отказ невозможностью выдать сдачу, такое поведение является неправомерным и может стать основанием для жалобы руководству торговой точки.

