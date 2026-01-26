В Москве растерянность и смятение: если Трамп – друг, то с какого рожна он арестовывает наши танкеры, зная, что доходы от нефти очень важны россии в этот сложный час? Если не друг, то не пора ли начинать выливать на него все имеющиеся у нас помои и компромат? Сумасбродство и непредсказуемость Трампа давно известны, однако продолжают преподносить сюрпризы всем без исключения.

Видео дня

Аресты танкеров это только начало. Трамп давно начал догадываться, что договориться с Путиным о мире в Украине у него не получится. Он не понимает только одного – почему? Ответ на этот несложный вопрос есть, однако ему не достучаться до Трампа. Киеву надо другое, чтобы глава Белого дома снова "не закусил удила" и не перекрыл Украине важные военные поставки. Они пока в небольших количествах, но пошли.

Задача украинской делегации на переговорах с россией о мире (который никогда не будет достигнут путем переговоров) незатейливая и очевидная – показать Вашингтону несговорчивость Москвы ни по какому пункту. После чего у Трампа начнется нервный тик. "Не хотите договариваться, мы заставим вас это сделать силой", - сделает вывод Трамп и Путин не сможет его переубедить. У того и так масса проблем в своей стране, а тут еще Москва ставит "палки в колеса".

Для Трампа наступают трудные времена – "проект" присоединение Гренландии оказывается "бурей в стакане" и никогда не состоится. По своим каналам группа влиятельных Сенаторов – республиканцев донесла до Президента, что в случае такой попытки, тот сразу получает импичмент. С рейдами ICE не лучше, того и гляди протесты охватят всю страну и шансов их погасить нет никаких. С Европой Трамп почти разругался и это очень не нравится большому бизнесу, а без него Президент – пустое место. Даже Илон Маск посмеялся над его Советом мира, назвав его "кусочком" без уточнения чего. Через месяц-другой начинается активная кампания подготовки к промежуточным выборам в Конгресс и Сенат США, где республиканцы почти гарантированно проигрывают и это начало конца Президента Трампа.