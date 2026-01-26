'Я буду впихивать фильмы им в глотку'. Еще одна голливудская звезда планирует сбежать из США из-за Трампа и готовит 'месть' американцам

Голливудская актриса Кристен Стюарт заявила, что рассматривает возможность покинуть Соединенные Штаты Америки из-за политики президента Дональда Трампа и ограничений, с которыми, по ее словам, сталкивается американская киноиндустрия. Она говорит о невозможности свободно работать в США и уже строит свою режиссерскую карьеру с прицелом на Европу.

Об этом звезда киносаги "Сумерки" рассказала в интервью британской газете The Times, где резко раскритиковала политическое положение в стране, инициативы Трампа по кино и собственный опыт работы в американской системе.

Сейчас Стюарт живет между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком, однако признается, что вряд ли останется в США надолго.

"Я не могу там свободно работать. Но я не хочу полностью сдаваться. Я бы хотела снимать фильмы в Европе, а потом буду впихивать их в горло американскому народу", – поделилась актриса.

Кристен Стюарт сообщила, что ее режиссерский дебют – фильм "Хронология воды" – снимали в Латвии, поскольку реализовать этот проект в США было, по ее словам, невозможно. Актриса объяснила, что американская индустрия создает слишком жесткие рамки для независимого авторского кино, особенно для начинающих режиссеров.

Стюарт выразила возмущение угрозами Дональда Трампа ввести пошлины на фильмы, снятые за пределами США. Она назвала такие инициативы "ужасными" для киноиндустрии.

"Реальность полностью разрушается при Трампе. Но нам следует взять пример с его книги и создать реальность, в которой мы хотим жить", – сказала Стюарт.

Напряженные отношения между актрисой и президентом

Напряженные отношения актрисы с Дональдом Трампом тянутся более десяти лет. Во время громкого личного скандала вокруг ее отношений с режиссером Рупертом Сандерсом Трамп неоднократно публиковал оскорбительные твиты в адрес Стюарт, призывая Роберта Паттинсона "не возвращаться к ней" и публично высмеивая актрису.

Кроме того, в интервью Кристен Стюарт жестко критиковала индустрию развлечений, называя ее "капиталистическим адом", который маргинализирует женщин и независимые голоса. Она заявляла, что система создала барьеры для честного самовыражения артистов и сделала процесс съемок фильмов чрезмерно сложным.

Заявления Стюарт прозвучали на фоне очередных инициатив Дональда Трампа в отношении иностранного кинопроизводства. В мае 2025 года президент США объявил о начале процесса введения 100% пошлины на все иностранные фильмы, назвав это вопросом национальной безопасности и борьбы за возвращение кинопроизводства в Америку. Его предложения тогда вызвали резкую критику со стороны представителей киноиндустрии и властей Калифорнии.

Кто еще покинул США из-за Трампа

Режиссер фильмов "Титаник" и "Аватар" Джеймс Кэмерон окончательно покинул Соединенные Штаты и поселился в Новой Зеландии. Он объяснил свое решение психологическим истощением из-за жизни в Штатах при президентстве Трампа. Кэмерон сравнил ситуацию в стране с "непрерывным наблюдением за автокатастрофой" и отметил, что переезд был необходим для сохранения собственного здравого смысла.

Среди других деятелей киноиндустрии, которые сменили страну проживания или гражданство, называют Джорджа Клуни, который получил французское гражданство, и режиссера Джима Джармуша, подавшего заявку на гражданство Франции. Телеведущая Эллен Дедженерес переехала в Великобританию, а актриса и комедиантка Рози О'Доннелл поселилась в Ирландии.

Актер Том Хэнкс после победы Дональда Трампа на президентских выборах объявил о временном отъезде из Соединенных Штатов, назвав свое решение "политически обусловленным отпуском". В обращении к поклонникам он признался, что был разочарован результатами выборов, однако подчеркнул, что не разрывает связей с родиной и планирует вернуться позже.

