Мурманск…

Видео дня

В то время как по всем российским каналам федерального значения и мелким площадкам пропагандистского значения рассказывают о блэкауте в Киеве, ставшем следствием четвёртого года ракетных ударов по столице Украины, никто не рассказывает о блэкауте в Мурманске.

Сегодня в Мурманске -16 °C. Завтра -20 °C… к концу следующей недели будет -25 °C.

Что самое интересное, причиной катастрофы стало то, что более 40 лет не проводилось обслуживание и ремонт вышек ЛЭП, которые просто не выдержали мороз, обледенение и ветер начала 2026 года.

С другой стороны, в ночь на 24 января, удар по Киеву обошелся российскому бюджету в сумму, которая позволила бы не просто провести обслуживание и ремонт всех ЛЭП в регионе, но и заменить все аварийные участки на новые. Но, нет. Важнее война с Украиной.

Вот россия и входит в эпоху бумерангов. Нам даже не нужно проводить спецоперации в Мурманске и изобретать дроны, которые бы долетали так далеко, чтобы зеркально отвечать на путинский террор. Россияне сами же своим безмолвием и никчёмностью, приводят техногенную катастрофу в свои города и села, поскольку все средства федеральных бюджетов направляются на войну в Украине.

Каждый удар по Киеву – это мрачный Мурманск. Каждый удар по Харькову – это безлюдный Белгород. Каждый прилёт по Днепру – это депрессивный Орел.

Важно то, что дальше будет только хуже. И если украинцы консолидированы и собраны, в борьбе с террором и агрессором, то россияне, лишающиеся своих элементарных, примитивных благ, в какой-то момент начнут попросту жрать друг друга. От Белгорода до Мурманска. Таких примеров в истории было множество, но русский ничему не учится.

Россияне – 1990-е не просто уже дышат вам в затылок. Нет… Это намного хуже. Это прямо-таки эпоха "красного террора" уже стучится вам в дверь.