Сегодня я о нем – знаменитом динамовце, многолетнем капитане команды Андрее Бибе.

Визитная карточка. Родился 10 августа 1937 года. Коренной киевлянин. Полусредний нападающий, полузащитник. Заслуженный мастер спорта. Воспитанник юношеской команды "Искра" и Республиканской футбольной школы молодежи, среди выпускников которой – Олег Базилевич, Валентин Трояновский, Владимир Анафриенко, игравшие впоследствии в "Динамо".

В "Динамо" выступал в 1957-1967 годах, в "Днепре" - в 1968-1969 годах, в "Десне" - в 1970-м. В чемпионатах СССР провел 246 матчей и забил 69 голов. Чемпион СССР 1961, 1966, 1967 гг., серебряный призер 1960 и 1965 гг., обладатель Кубка СССР 1964 и 1966 гг. В Кубке обладателей Кубков сыграл 5 матчей и забил 4 мяча. Капитан "Динамо" в 1965-1967 гг. В списках "33-х лучших" - №1 (1966), №2 (1964 и 1965), №3 (1963). Лучший футболист страны 1966 года. В сборной СССР провел 1 матч, в олимпийской сборной – 4 матча, 2 гола. Участник отборочных матчей Олимпиады-1964. Стал автором первого гола советских клубов в истории еврокубков в ворота "Колрейна" (Северная Ирландия) в 1965 году.

Закончив играть, работал тренером в командах "Динамо" (Киев), "Таврия" (Симферополь), "Днепр" (Днепропетровск), Главным тренером в "Спартаке" (Житомир), "Угольке" (Горловка), "Подолье" (Хмельницкий), "Нефтянике" (Ахтырка), "Химике" (Житомир). Заслуженный тренер Украины. На протяжении нескольких лет работал старшим тренером Федерации футбола Украины, также длительное время работал тренером-селекционером киевского "Динамо". Биба много сделал, чтобы в его родном клубе играли такие звезды, как Леонид Буряк, Виктор Колотов, Михаил Фоменко, Стефан Решко, Анатолий Шепель, а Владимир Мунтян и Анатолий Демьяненко называли Андрея Андреевича Бибу "Крестным отцом".

Диспетчер "Динамо"

Уравновешенный, с широким диапазоном действий, хорошо технически подготовленный, Биба был организатором атак и диспетчером команды. Тонко разбирался в игре, владел точным пасом, умело руководил партнерами. При необходимости выдвигался вперед, выполнял обязанности центрфорварда. Владел сильным ударом, много забивал с дальних дистанций. Болельщики "Динамо" любя называли его "Бибон".

Хорошо знаком с Андреем Бибой много лет. Работая журналистом, много раз брал у него интервью. Вот некоторые его ответы на мои вопросы.

- Какой самый памятный матч в вашей карьере?

- Их не один, но особняком стоит один. 17 октября 1961 года после ничьей в Киеве с харьковским "Авангардом" мы, находясь на поле, узнали, что досрочно, за тур до финиша чемпионата, стали обладателями золотых медалей. Чувства, которые переполняли, невозможно описать. Мы прервали 25-летнюю гегемонию московских команд в чемпионате СССР. Не могу не назвать творцов той незабываемой победы: главный тренер Вячеслав Соловьев, его помощники Виктор Терентьев и Михаил Коман, мои футбольные побратимы Виктор Каневский (капитан), Юрий Войнов, Валерий Лобановский, Олег Базилевич, Йожеф Сабо, Василий Турянчик, Анатолий Сучков, Олег Макаров, Владимир Щегольков, Валентин Трояновский, Николай Кольцов, Игорь Зайцев, Виктор Серебренник, Виталий Щербаков, Владимир Ерохин. К сожалению, почти все они покинули этот футбольный мир. Но они вписали золотую страницу в истории "Динамо". Низкий им поклон.

- Какой самый памятный забитый мяч?

- Таких также не один, некоторые иногда снятся. Запомнил забитый мяч в ворота клуба "Колрейн" (Северная Ирландия) в дебютном для "Динамо" матче Кубка обладателей кубков 2 сентября 1965 года. Это был первый мяч "Динамо" в еврокубках, и мне приятно, что я – его автор. Мы победили 6:1.

И еще об одном забитом мною мяче. Было это также в 1965 году. Играли мы в Киеве с московским "Динамо". Судья назначает штрафной удар в сторону гостей, до ворот – метров 40. Смотрю, москвичи выстраивают стенку. Спрашиваю своего друга Игоря Численко: "Игорь, зачем стенку выстраиваете?" С такого расстояния я до ворот не добью". "Я – отвечает он – может быть и без стенки обошелся бы, но Яшин дал команду". Вначале я собирался навесить на ворота, а затем решил – почему бы не пробить. Разогнался чуть ли не с центра поля и от души приложился к мячу. Бывает такое: мяч пошел по какой-то непонятной траектории и влетел в "девятку", Яшин не смог спасти свою команду.

Мы победили – 1:0. Что творилось на трибунах – передать невозможно. В том сезоне мы выиграли серебряные медали, уступив одно очко "Торпедо".

- В сезоне 1966 года Андрея Бибу первого из игроков "Динамо" назвали лучшим футболистом СССР.

- Не ожидал такого признания. В том сезоне мы выиграли чемпионат страны, опередив на девять очков СКА (Ростов-на-Дону). В ворота 18 соперников забили 66 мячей, пропустили всего 17. В финале розыгрыша Кубка победили московское "Торпедо" – 2:0. Я провел в чемпионате 35 матчей и забил 10 мячей. А то, что меня назвали лучшим – заслуга всей команды. В средней линии моими партнерами были Сабо, Медвидь, Серебряников, Мунтян, 19 мячей в 32 играх забил Бышовец. А тренировал нас Виктор Александрович Маслов.