Дискуссии вокруг будущего Гренландии все чаще сопровождаются историческими аналогиями — с Гонконгом, Тайванем или другими "особыми территориями". Такие сравнения выглядят эффектно, но они вводят в заблуждение и подменяют серьезный анализ геополитически удобными упрощениями. Мир действительно имеет опыт использования территорий других государств. Однако ни один из этих прецедентов не создает легитимной модели для Гренландии в XXI веке.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Чому Гонконг — не приклад? Гонконг був колонією, переданою Китаю на підставі міжнародного договору з чітко визначеним перехідним періодом. Модель "одна країна — дві системи" від початку мала строк дії та не ґрунтувалася на повноцінному народному суверенітеті. Гренландія перебуває в іншій правовій і політичній реальності. Вона є демократичною автономією у складі Королівства Данія, а право на самовизначення закріплене законодавчо. Тут немає ані "повернення колонії", ані тимчасового статусу, який можна було б переглядати зовнішнім рішенням.

Тайвань: держава де-факто, а не "територія в користуванні". Тайвань часто згадують як приклад "часткового суверенітету". Але це принципово інша історія. Тайвань — де-факто держава з власною економікою, інститутами та системою безпеки, обмежено визнана через геополітичний конфлікт.

Порівнювати Тайвань із Гренландією означає плутати державність і автономію, а це аналітична помилка, яка лише заплутує дискусію.

Реальні прецеденти: безпека без суверенітету. Єдині справді релевантні приклади у сучасному світі — це договірне використання територій без передачі суверенітету: військові бази союзників, спільна інфраструктура, багатосторонні безпекові угоди.

У всіх цих моделях діє ключовий принцип: суверенітет не є предметом торгу. Обговорюється лише форма співпраці та рівень доступу.

Чого не існує у XXI столітті? Сучасна міжнародна практика не знає прикладів, коли демократична територія у складі союзницької держави була: "куплена", "обміняна", або передана іншій країні без війни або колоніального примусу. Будь-які спроби відродити таку логіку — це повернення до геополітики XIX століття, яка прямо суперечить міжнародному праву.

Для України ці дискусії мають не абстрактний, а екзистенційний вимір. Російська агресія проти України починалася не з танків, а з мови аналогій: "історичні території","особливий статус", "зовнішнє управління", "економічна доцільність". Саме через такі наративи суверенітет спочатку релятивізується, потім умовно визнається, а зрештою — ставиться під сумнів.

"Особливий статус" як перший крок. Україна добре знає, що означає нав’язування "особливих моделей". Ідея "особливого статусу" Донбасу подавалася як компроміс, але на практиці вона означала інституціалізацію зовнішнього впливу та підрив внутрішнього суверенітету. Аналогічна логіка — коли територію починають розглядати не як суб’єкта волі її населення, а як простір для геополітичних домовленостей — є принципово небезпечною.

"Економічна доцільність" як виправдання втручання. Ще одна знайома Україні схема - апеляція до економіки. Перед 2014 роком анексію Криму також намагалися виправдати аргументами про інвестиції, інфраструктуру, "ефективніше управління".

Український досвід довів: економічні аргументи ніколи не компенсують втрату суверенітету, а "зовнішній розвиток" без політичного контролю швидко перетворюється на залежність.

Головний урок України. Україна на власному досвіді засвоїла ключовий принцип сучасної безпеки: як тільки територія починає розглядатися як об’єкт домовленостей між великими гравцями, а не як простір реалізації волі її громадян — конфлікт стає неминучим. Саме тому будь-які спроби обговорювати Гренландію в термінах "корисності", "контролю" чи "геополітичного активу" є не просто некоректними, а небезпечними.

До чого ведемо: Гренландія - не Гонконг і не Тайвань. І, що важливо для України, - вона не повинна стати черговим прикладом того, як історичні аналогії використовуються для розмивання суверенітету.

Єдина легітимна модель у XXI столітті — це добровільне партнерство без перегляду статусу, де безпека не суперечить демократії, а економічний розвиток не стає інструментом політичного тиску.