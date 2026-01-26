Ситуация с графиками непредсказуемая: объявлены масштабные отключения света на 27 января
Во вторник, 27 января, во всех областях Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Время и объем таких отключений отличаются в зависимости от региона. В то же время, ситуация остается непредсказуемой, а потому графики могут неожиданно меняться.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- Ограничения вводятся не только для населения.
Для промышленности и бизнеса по всей стране будут действовать графики ограничения мощности.
- В периоды подачи электроэнергии ее следует использовать экономно.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе (ссылки – в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Отключения света затянутся
В целом, рассказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта. Ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления.
Более того, признал он, тяжелой ситуация будет даже в том случае, если враг не будет осуществлять новых атак по энергообъектам Украины. Дело, по его словам, в том, что энергосистема страны пока не способна быстро вернуться к стабильному режиму работы.
"Стабилизация возможна только тогда, когда уменьшится потребление электроэнергии на обогрев. Зимой это основной фактор, который создает критическое давление на систему", – пояснил Корольчук.
Как сообщал OBOZ.UA, в связи с этим, подготовиться к возможным затяжным блэкаутам будет не лишним даже тем, кого масштабные отключения пока не затронули. В частности, следует запастись едой и водой.
