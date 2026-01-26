'Говорили о сложных вопросах': Зеленский заслушал доклад делегации после переговоров в Эмиратах с РФ и США

Президент Украины Владимир Зеленский принял доклад украинской переговорной группы по результатам трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Глава государства анонсировал начало новых международных встреч.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Во время доклада Зеленский определил рамку дальнейшей дипломатической работы.

"Это был первый за долгое время формат трехстороннего диалога для окончания войны. На встречах обсудили спектр весомых вопросов, прежде всего военных, которые нужны для окончания войны. Говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены. Проанализировали ключевые позиции сторон. Определил рамку дальнейшей дипломатической работы. Готовимся к новым трехсторонних встреч на этой неделе", – написал глава государства.

Переговоры в Абу-Даби – что известно

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о завершении двухдневных трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах, которые проходили в новом формате после долгого перерыва. Во время встреч обсуждались возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности.

Переговоры проходили при участии украинской делегации: Рустема Умерова, Кирилла Буданова, Андрея Гнатова, Давида Арахамии, Сергея Кислицы и Вадима Скибицкого; американской стороны: Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера, Дэна Дрисколла, Алекса Гринкевича и Джоша Груенбаума; а также российских представителей военной разведки и армии, которых возглавлял глава ГРУ Игорь Костюков.

Как и в предыдущий день, основная часть дискуссии прошла за закрытыми дверями. Встреча длилась более трех часов. Западные журналисты уверены, что переговоры никакого прорыва не принесут.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле ночью 23 января состоялась очередная встреча американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались 3,5 часа.

