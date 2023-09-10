Как будет на украинском 'натощак': есть несколько вариантов

Украинский язык насыщен красивыми и благозвучными словами, которые украинцы часто заменяют русскими. Суржик и русизмы очень распространены в Украине, что значительно загрязняет наш язык.

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Например, люди часто употребляют в разговоре слово "натощак" и не всегда знают, как правильно его перевести. OBOZREVATEL нашел несколько соответствующих заменителей.

"Натощак" – это калька, правильно говорить: натще, натщесерце, не попоївши або на порожній шлунок. Эти слова и выражения благозвучны, а самое главное украинские, поэтому можете выбрать тот, который вам нравится.

Людям нужно бороться с явлением суржика в разных регионах Украины и очищать свою речь от иностранных слов.

Часто украинцы считают, что такие слова, как б/у, бомж, делать вид, взамен или во второй раз – это украинские выражения. Но на самом деле правильно говорить: уживаний, безхатько, вдавати, натомість та іншим разом.

Также известный языковед Александр Авраменко объяснил, как на украинском будет "горящая путевка". Он подчеркнул, что слова "горящий" нет в украинском языке, равно как и нет выражений "идущий парень" или "бегущая девушка".

Поэтому правильно говорить: гаряча путівка, хлопець, що йде та дівчина, що біжить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно сказать по-украински "поспешишь – людей насмешишь".

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