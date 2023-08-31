Почему неправильно говорить 'горяща путівка': как будет на украинском

В разных регионах Украины очень распространен суржик, и это загрязняет нашу речь: люди уже и не замечают, что говорят неправильно. Даже рекламодатели часто допускают ошибки и используют слова, которых нет в украинском языке.

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К примеру, такого выражения, как "горяща путівка", не существует в нашем языке. Об этом рассказал известный языковед Александр Авраменко.

По его словам, во многих городах Украины можно увидеть рекламу с надписью: "Мережа магазинів горящих путівок". Слова "горящий" нет в украинском языке, как и нет выражений "ідучий хлопець" или "бігуча дівчина".

"Горящий", "ідучий", "бігучий" и "починаючий" – это слова, заимствованные из русского языка, которые подстроены под украинскую фонетику.

Подобрать украинские варианты к таким словам можно несколькими способами:

Описательный

Например, "идущий парень" – это "хлопець, що йде", или "бегущая девушка" – это "дівчина, що біжить".

Подбираем существительное

"Начинающий журналист" – это "журналіст-початківець", а "потопаючий" – это "потопельник"

Подбираем прилагательное

"Подрастающее поколение" – это "молоде покоління", "горящая путевка" – это "гаряча путівка".

Также Авраменко объяснил, есть ли в украинском языке слово "мужчина". Языковед подчеркнул, что на самом деле слова "чоловік" и "мужчина" – это синонимы, но их используют по-разному.

Чоловік – это лицо мужского пола, или так называют женатое лицо по отношению к своей жене.

В толковом словаре слово "мужчина" обозначено как разговорное и редкостное. Таким образом, говорить "мужчина" – это не ошибка, а наоборот, это правильный и более подходящий вариант, который нужно использовать в разговоре.

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, что означает слово "колежанка" в украинском языке.

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