Как сказать по-украински "поспешишь – людей насмешишь": правильный вариант
Есть в русском языке известная поговорка: "поспешишь – людей насмешишь". Украинцы также часто используют ее в бытовой речи, даже не зная, как правильно перевести это устоявшееся выражение.
Суржик, калька и русизмы портят чистоту звучания украинского языка, поэтому следует регулярно пополнять словарный запас новыми терминами и выражениями. Как сказать по-украински "поспешишь – людей насмешишь" – читайте в материале OBOZREVATEL.
Словарь постоянных выражений дает следующие украинские соответствия русской поговорке:
- скорий поспіх — людям посміх;
- зробиш спішно, буде смішно;
- хто спішить, той людей смішить;
- швидко, та гидко.
Как видим, все поговорки очень меткие и благозвучные.
Кстати, есть в русском языке довольно популярная фраза "насильно мыл не будешь". На украинском это выражение можно заменить следующим образом :
- "силою не будеш милою",
- "не можна нелюба любити",
- "силуваним конем не поїдеш",
- "силою колодязь копати - води не пити",
- "не поможуть і чари, як хто кому не до пари".
А выражение "встречают по одежке" можно перевести несколькими способами: "по одежі стрічають, а по уму випроводжають", а также "не суди з одежі, а суди з розуму".
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что, согласно последним исследованиям НАН, в украинском лексиконе почти на две трети больше слов, чем считали ранее. Подробнее о лексических подсчетах ученых – читайте в материале.
Также OBOZREVATEL объяснял, как правильно:"приймати участь" чи "брати участь".
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.