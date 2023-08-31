Как сказать по-украински 'поспешишь – людей насмешишь': правильный вариант

Есть в русском языке известная поговорка: "поспешишь – людей насмешишь". Украинцы также часто используют ее в бытовой речи, даже не зная, как правильно перевести это устоявшееся выражение.

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Суржик, калька и русизмы портят чистоту звучания украинского языка, поэтому следует регулярно пополнять словарный запас новыми терминами и выражениями. Как сказать по-украински "поспешишь – людей насмешишь" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Словарь постоянных выражений дает следующие украинские соответствия русской поговорке:

скорий поспіх — людям посміх;

зробиш спішно, буде смішно;

хто спішить, той людей смішить;

швидко, та гидко.

Как видим, все поговорки очень меткие и благозвучные.

Кстати, есть в русском языке довольно популярная фраза "насильно мыл не будешь". На украинском это выражение можно заменить следующим образом :

"силою не будеш милою",

"не можна нелюба любити",

"силуваним конем не поїдеш",

"силою колодязь копати - води не пити",

"не поможуть і чари, як хто кому не до пари".

А выражение "встречают по одежке" можно перевести несколькими способами: "по одежі стрічають, а по уму випроводжають", а также "не суди з одежі, а суди з розуму".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что, согласно последним исследованиям НАН, в украинском лексиконе почти на две трети больше слов, чем считали ранее. Подробнее о лексических подсчетах ученых – читайте в материале.

Также OBOZREVATEL объяснял, как правильно:"приймати участь" чи "брати участь".

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