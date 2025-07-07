Как будет на украинском "любіміца": правильный перевод
Суржик возникает в украинском языке, когда мы используем исконно русские слова неуместны в нашей языковой ситуации. Эта проблема случается даже с опытными говорящими, а чтобы избавиться от нее, нужно постоянно расширять свой словарный запас и уделять больше внимания чистоте собственной речи.
Бороться с суржиком помогает на своем YouTube-канале "Вчителька української" преподавательница словесности из Днепра Светлана Чернышова. Она рассказала своим подписчикам, как правильно называть человека, который вам больше всего нравится.
Конечно, у тех, кто долго разговаривал на русском, может возникнуть желание сказать о такой девочке "любимица". Но это очевидный суржик. Светлана напоминает, что правильно в таких случаях говорить "улюблениця".
Вот какие еще слова она рекомендует исключить из своего активного словаря и заменить их исконно украинскими:
- позбавляти – вместо лишати;
- зайвий – вместо лишній;
- малюк – вместо малиш;
- Марійка – вместо Маша;
- молодята – вместо молодожони;
- ведмідь – вместо медвідь.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно называть по-украински небольшой поток воды – слово "ручейок" здесь будет проявлением суржика.
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