Как будет на украинском 'любіміца': правильный перевод

Суржик возникает в украинском языке, когда мы используем исконно русские слова неуместны в нашей языковой ситуации. Эта проблема случается даже с опытными говорящими, а чтобы избавиться от нее, нужно постоянно расширять свой словарный запас и уделять больше внимания чистоте собственной речи.

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Бороться с суржиком помогает на своем YouTube-канале "Вчителька української" преподавательница словесности из Днепра Светлана Чернышова. Она рассказала своим подписчикам, как правильно называть человека, который вам больше всего нравится.

Конечно, у тех, кто долго разговаривал на русском, может возникнуть желание сказать о такой девочке "любимица". Но это очевидный суржик. Светлана напоминает, что правильно в таких случаях говорить "улюблениця".

Вот какие еще слова она рекомендует исключить из своего активного словаря и заменить их исконно украинскими:

позбавляти – вместо лишати;

зайвий – вместо лишній;

малюк – вместо малиш;

Марійка – вместо Маша;

молодята – вместо молодожони;

ведмідь – вместо медвідь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно называть по-украински небольшой поток воды – слово "ручейок" здесь будет проявлением суржика.

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