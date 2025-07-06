Не 'ручеек': как назвать на украинском и не ошибиться

Наш мозг – штука довольно ленивая, он не любит вспоминать слова, которые не лежат у него в активном словарном запасе. Поэтому у людей, которые сознательно перешли на украинский язык, могут проскакивать русские термины и названия. Именно так формируется суржик.

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Чтобы вычистить такие русизмы и кальки OBOZ.UA рассказывает об украинских соответствиях слов. И сегодня мы поговорим о том, как правильно называть небольшой поток воды.

Те, кто долгие годы пользовался русским, могут вспомнить слово "ручей" или его уменьшительно-ласкательную форму "ручеек". Излишне говорить, что такого слова в украинском языке нет. Однако, есть весьма похожее – "ручай". Его можно найти в словарях, поэтому оно является исконно украинским. Кстати, это слово можно встретить в песне "Тільки раз цвіте любов", текст к которой написал Богдан Стельмах, а музыку – Владимир Ивасюк. В припеве находим строки:

В ріку перероста дзвінкий ручай,

Хай серце не бере гірка печаль,

Бо ранок сонцем кожен день цвіте для нас,

Та лиш любов цвіте один-єдиний раз.

Итак, если хотите упростить себе задачу, используйте именно это существительное. Однако, как водится в украинском языке, у него есть синоним. И даже не один. Наиболее распространенным можно смело назвать слово "струмок". А вот что еще предлагают словари:

потічок;

поточина;

плин;

шипіт;

бурчак;

рівчак.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно назвать на украинском языке "бархат", "кружево", "галстук" и другие "модные" слова.

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