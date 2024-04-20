Как сделать патриотические крашанки на Пасху без химических красителей: гениальный лайфхак

Синий и желтый цвета с начала полномасштабного вторжения приобрели для украинцев еще большее значение. Не удивительно, что многие граждане нашей страны дома и за рубежом хотят покрасить на Пасху яйца именно в оттенки национального флага.

Конечно, можно приобрести для этого синтетические пищевые красители, но есть и вполне натуральные аналоги, которые дадут не худший эффект. OBOZ.UA рассказывает, какие продукты взять и как их подготовить к использованию.

Синий цвет

Красивый оттенок голубого цвета дает краснокочанная капуста. Чтобы извлечь из нее пигмент, мелко нарежьте 2 полных стакана капусты. Положите овощ в кастрюлю, залейте литром воды, добавьте столовую ложку уксуса для закрепления красителя, доведите до кипения и проварите на маленьком огне в течение 30 минут. Чтобы окрасить полученным отваром яйца, опустите их в него на 30 минут или дольше. Чем больше времени они проведут в жидкости, тем ярче и темнее будет цвет.

Желтый цвет

Хорошо окрашивает в желтый цвет такая специя, как куркума. Разведите 3 столовых ложки порошка в 500 мл воды и добавьте столовую ложку уксуса. Доведите смесь до кипения и уложите в нее яйца. Варите их до готовности. Также отвар можно использовать для холодного окрашивания яиц. Тогда их нужно будет выдержать в жидкости не менее 20 минут.

Менее выраженный, но так же красивый желтый цвет дадут молодые веточки тополя. Соберите столько веточек, чтобы в измельченном состоянии они заполнили стакан. Залейте их половиной литра воды, добавьте уксус и варите на медленном огне 30-40 минут после закипания воды. Чем дольше вы продержите яйца в полученном отваре, тем ярче будет оттенок.

Как покрасить яйца в синий и желтый цвета

Если вы хотите получить двухцветное яйцо, окрашенное одинаковыми полосами, начните с того, что отварите нужное количество яиц и проследите, чтобы они при этом не треснули. Охладите их и заклейте скотчем так, чтобы лента закрывала половину скорлупы. Выдержите будущие пасхальные яйца в одном из красителей 30 минут. Затем достаньте, оботрите и наклейте скотч на сей раз так, чтобы полностью накрыть им вторую половину. Еще 30 минут яйцо должно провести во втором красителе. Напоследок обсушите крашанку и смажьте растительным маслом для блеска. Эти же красители можно использовать для создания писанок.

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