Когда начинается Страстная неделя перед Пасхой в 2024 году: дата и традиции
5 мая христиане восточного обряда будут отмечать один из важнейших праздников – Пасху. После Вербного воскресенья наступает важный и скорбный период – Страстная неделя или Страстная седмица. Эти дни верующие традиционно проводили в молитвах, большое значение уделяя милосердию и благотворительности.
В 2024 году Страстная неделя продлится с 29 апреля по 4 мая. Что значит каждый день и какие существуют традиции – читайте в материале OBOZ.UA.
29 апреля – Великий понедельник
Вся неделя перед Пасхой должна быть посвящена подготовке к основному празднику. В этот скорбный период не принято гулять свадьбы, отмечать именины, крестить детей. Слово "страстный" имеет значение "страдающий", ведь на протяжении Великой седмицы верующие вспоминают страсти Христовы – последние события, согласно Евангелию, предшествовавшие распятию.
В эти дни Иисус пришел в Иерусалим, где его предал Иуда за 30 серебряников, состоялась Тайная вечеря, суд и казнь Христа.
В Великий понедельник принято вспоминать Святого Иосифа – его, как и Христа, предали люди. Символом дня является бесплодная смоковница – Иисус показал, какой становится душа человека при отсутствии веры, покаяния и добрых дел. С понедельника начинаются уборки в домах и во дворах.
30 апреля – Великий вторник
В этот день совершаются богослужения, где вспоминают притчи Иисуса Христа в Иерусалимском храме. Иисус говорил о том, что его предаст один из учеников и отречется другой, распространял учение о добрых делах, рассказывал про Страшный суд.
В Великий вторник традиционно готовят вышитую скатерть на праздничный стол и рушнык на Пасхальную службу.
1 мая – Великая среда
По библейским преданиям, именно в среду Иуда предал Иисуса за 30 серебряников. Также принято вспоминать грешницу, которая омыла ноги Иисуса и помазала их миром. Этот день посвящают исповедям.
Все уборки и домашние дела должны быть закончены до Великого четверга.
2 мая – Великий четверг
Четверг перед Пасхой также называют Чистым. По поверьям, следует искупаться к восходу солнца, чтобы получить защиту от болезней на весь год.
В этот день перед распятием Иисуса состоялась Тайная вечеря. Во время богослужений вспоминают страдания Сына Божьего, также совершают таинства причастия.
В четверг традиционно пекут паски и красят пасхальные яйца.
3 мая – Страстная пятница
Страстная пятница – самый скорбный день в году, когда Иисуса распяли на Голгофе. Страстную пятницу следует провести в молитвах. Некоторые верующие полностью отказываются от еды до вечерней службы, во время которой выносят Плащаницу.
4 мая – Великая суббота
На вечерних службах совершают Святую литургию, после которой объявляют благую весть о Христовом Воскресении.
Великая суббота заканчивается главным христианским праздником – Пасхой.
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