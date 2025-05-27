Густое и очень вкусное клубничное варенье "Пятиминутка": понадобятся всего лишь ягоды и сахар

Клубничное варенье – лучшее дополнение к чаю, а также начинка для пирогов, вареников, пирожков. Для того, чтобы варенье из клубники было густым, нужно обязательно придерживаться четких пропорций при приготовлении.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и густого домашнего клубничного варенья.

Ингредиенты:

клубника – 1 кг

сахар – 1 кг

Способ приготовления:

1. Клубнику помойте несколько раз, уберите "хвостики", мелкие оставить целыми, а крупные разрезать пополам или на четыре части. Выложите клубнику в глубокую емкость, добавьте сахар, перемешайте и оставьте на 6-8 часов, лучше на ночь.

2. После довести варенье до кипения, снимите обязательно пенку и выключите огонь. Оставить на 4-6 часов, затем повторить процесс и снова оставьте на 4-6 часов.

3. Готовое варенье перелейте с стерильные банки и закрутите крышки. Переверните банки, накройте одеялом до полного остывания и храните в прохладном месте.

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