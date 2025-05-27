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Густое и очень вкусное клубничное варенье "Пятиминутка": понадобятся всего лишь ягоды и сахар

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт клубничного варенья

Клубничное варенье – лучшее дополнение к чаю, а также начинка для пирогов, вареников, пирожков. Для того, чтобы варенье из клубники было густым, нужно обязательно придерживаться четких пропорций при приготовлении. 

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и густого домашнего клубничного варенья. 

Вкусное варенье

Ингредиенты: 

  • клубника – 1 кг
  • сахар – 1 кг

Способ приготовления: 

1. Клубнику помойте несколько раз, уберите "хвостики", мелкие оставить целыми, а крупные разрезать пополам или на четыре части. Выложите клубнику в глубокую емкость, добавьте сахар, перемешайте и оставьте на 6-8 часов, лучше на ночь.  

Клубника для варенья

2. После довести варенье до кипения, снимите обязательно пенку и выключите огонь. Оставить на 4-6 часов, затем повторить процесс и снова оставьте на 4-6 часов.

Как правильно приготовить варенье из клубники

3. Готовое варенье перелейте с стерильные банки и закрутите крышки. Переверните банки, накройте одеялом до полного остывания и храните в прохладном месте.

Готовое варенье

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