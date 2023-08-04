Говорят ли на украинском языке 'холостяк': какие есть заменители

Семейный статус человека – достаточно важная характеристика, которую мы довольно часто вспоминаем, когда нужно коротко описать кого-то. Вот только часто употребляем на украинском неправильные слова, русизмы.

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Как пояснил в своем экспресс-уроке языковед Александр Авраменко, слова "холостяк" на обозначение неженатого мужчины лучше избегать. Оно не входит в словари украинского языка, в частности в словарь Гринченко.

В то же время языковед предложил более удачный эквивалент. "Издавна холостого мужчину в Украине называют парубком, а мужчину старшего возраста старим парубком", - объяснил Авраменко. Также можно употреблять прилагательное "неодружений".

Относительно женщин, по словам Авраменко, в украинском языке бытует две параллельные формы - "незаміжня" и "неодружена". Однако в деловой речи лучше употреблять второй вариант. Слово "неодружена" лучше записывать в документах. Так же стоит отдавать предпочтение форме "одружена", а не "заміжня" в формальных ситуациях. В то время как в повседневной речи допустимы оба слова.

Рассказал языковед и о других словах, связанных с семейным уютом. Авраменко ответил на вопросы зрителя, у которого возникли сомнения на счет того, не являются ли русизмами слова "дім" и "сім’я". Специалист объяснил, что оба слова вполне присущи нашему языку. У них также есть синонимы - "будинок" и "родина", и употреблять можно то слово, которое больше нравится говорящему.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно перевести на украинский язык понятия "рассрочка" и "наложенный платеж", которые большинство употребляет неправильно.

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