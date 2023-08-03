Как сказать на украинском 'наложенный платеж' и 'в рассрочку': правильные заменители

Украинский язык благозвучный и красивый, но суржик и русизмы, к сожалению, очень засоряют нашу речь. Большинство людей не знают, как правильно перевести слова с русского, поэтому часто употребляют их.

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К примеру, словам "наложенный платеж" и "в рассрочку" можно найти хорошие заменители. Преподавательница украинского языка и организатор разговорных клубов Елена Ольшанская рассказала, как правильно перевести слова.

Преподаватель отметила, что слова "рассрочка" не существует в украинском языке. Правильно говорить "на виплат". Именно это выражение следует употреблять, когда речь идет о таком способе оплаты, если покупатель платит не всю сумму сразу, а по частям.

"Я купил холодильник в рассрочку " – это неправильный вариант, нужно говорить: "Я купил холодильник на виплат ".

Еще одно выражение, которое часто употребляют – это "наложенный платеж". Украинцы переводят, как "накладна плата ", но это выражение поймет только тот, кто знает русский язык.

А на украинском правильно говорить "післяплата". Это плата, вносимая покупателями после получения товара на почте. Нужно говорить: "Книги заказаны післяплатою ".

Также известный языковед Александр Авраменко объяснил, как на государственном языке будет "бегущая срока".

Активные причастия имеют свои особенности при переводе на другой язык. Поэтому на украинском "бегущая строка" будет не "бігучий рядок" или "біжучий рядок", а "рухомий рядок".

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснения филологов, как правильно сказать по-украински: відмінити или скасувати.



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