'Это человек, который занимался войной': Клименко рассказал, на какую должность назначен экс-глава патрульной полиции Жуков

Начальника Департамента патрульной полиции, генерала полиции Евгения Жукова назначили советником главы Нацполиции. С предыдущей должности он подал в отставку после действий своих подчиненных во время теракта в Голосеевском районе Киева 18 апреля.

Видео дня

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на встрече с представителями медиа. Также он рассказал, какие еще кадровые решения состоялись в полиции.

Что известно

По словам Клименко, Жуков подал в отставку, поскольку морально трудно дальше находиться на должности начальника Департамента патрульной полиции после позорного поступка двух его подчиненных.

"Жуков Евгений – боевой офицер, генерал. Я его уважаю лично, очень уважаю. Это человек, который занимался войной. "Хищник" прекрасно воюет. Но морально находиться на должности, когда – и вчера мы с ним об этом говорили – двое полицейских допустили ошибку, большую ошибку при выполнении своей основной полицейской функции, которая отразилась на устойчивости всей правоохранительной системы, сложно. Конечно, что он принял решение", – отметил Клименко.

Однако, добавил Клименко, он уважает Жукова и хотел, чтобы он остался в команде. Поэтому Жуков был назначен советником председателя Нацполиции.

"Я очень хотел, чтобы он остался в команде. Поэтому Евгений Жуков назначен советником главы Нацполиции. Будет заниматься вопросами войны. То есть вовлеченности полиции в войну", – сказал министр внутренних дел.

Какие еще кадровые решения состоялись

Клименко отметил, что позиция Жукова – это его личная реакция на то, что произошло. По его словам, по выводам служебного расследования сняли с должностей всю вертикаль: от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции города Киева. И это могут быть еще не все решения.

"Это, возможно, еще и не все кадровые решения. Принимает все решения глава Нацполиции. Они выйдут в коммуникацию", – заявил Клименко.

Также он отметил, что требует назначения на должности заместителей по служебной подготовке в каждое подразделение только тех лиц, которые прошли боевые действия.

Нужно предотвратить такие ситуации в дальнейшем

Клименко отметил, что проговорил с генералом Александром Фацевичем, на которого сейчас временно будут возложены обязанности начальника Департамента патрульной полиции, о том, что нужно усилить подготовку патрульных полицейских, осовременить подходы, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем.

"Надо, чтобы такие позорные ситуации никогда не повторились. Теперь патрульные полицейские будут жить на полигонах по очереди. Мы будем привлекать военнослужащих, которые прошли боевые действия в составе 1-го и 2-го армейских корпусов Национальной гвардии, а также из Государственной пограничной службы. Как инструкторов", – отметил министр внутренних дел.

И добавил, что это касается всех подразделений сначала патрульной службы, затем в планах есть перейти и на райотделы.

Что предшествовало

Глава Департамента патрульной полиции, генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку после действий полицейских в субботу, 18 апреля, которые прибыли на вызов в Голосеевский район Киева, где произошел теракт.

"Я как боевой офицер принял решение подать рапорт на увольнение с должности, которую я занимаю. Я думаю, так будет справедливо", – заявил генерал на пресс-конференции по теракту в столице.

Поступок патрульных полицейских во время стрельбы Жуков назвал "непрофессиональным и недостойным".

"Они плохо сориентировались и оставили в опасности раненых гражданских людей. Очень позорный случай. Служебное расследование будет проведено и все руководители будут отвечать за эти поступки. Все руководители, которые являются начальниками у этих двух полицейских", - сказал он.

Кто такой Евгений Жуков

Евгений Жуков возглавлял патрульную полицию 11 лет, начиная с 2015 года. До этого он был боевым командиром под псевдонимом "Маршал" и участвовал в обороне Донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева.

"Он сделал титаническую работу для создания патрульной полиции. Проявил исключительную храбрость и командирские качества во многих горячих точках украинской войны, включая оборону ДАП (аэропорта им. С. Прокофьева в Донецке. – Ред) в 2014 году. Если он уйдет из полиции – это будет колоссальная потеря для ведомства. Надеюсь, в МВД это понимают", – прокомментировал его отставку украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в полиции проведут служебное расследование относительно действий во время теракта в Киеве. На время проведения проверки сотрудников отстранили от службы.

Также мы писали о том, что есть видео с бодикамер полицейских, которые сбежали с места теракта в Киеве. Двум сотрудникам Управления патрульной полиции в Киеве сообщили о подозрении из-за их действий во время теракта, произошедшего 18 апреля. Патрульный экипаж оставил людей в опасности и не воспользовался табельным оружием.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!