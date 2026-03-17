Ему навсегда будет 31: в боях в Донецкой области погиб защитник из Закарпатья. Фото

На фронте погиб военнослужащий из Закарпатья Руслан Мельник. Жизнь смелого бойца оборвалась в Покровском районе Донецкой области.

Видео дня

Печальную весть сообщили в Белковском сельском совете. Защитнику навсегда останется 31 год.

"К сожалению, Белковская громада имеет очередной повод для печали. Мы потеряли героя, солдата Мельника Руслана Васильевича с В. Раковца, 17.05.1994 г.р.", – говорится в сообщении.

Война забирает лучших

Военный погиб неподалеку н.п. Дачное Донецкой области, из-за вражеского минометного обстрела.

Во вторник, 17 марта, в 10:30 траурный кортеж с телом погибшего отправится из Иршавы в его родной дом. Там и состоится панихида.

После этого в православном храме Рождества Пресвятой Богородицы в Великом Раковке пройдет чин похорон, который начнется в 12:00. По завершении церемонии тело Героя похоронят на кладбище.

В сельском совете отметили, что Руслан Мельник пожертвовал своей жизнью для каждого украинца.

"Наш долг – отдать ему должное уважение. Просим всех отложить свои дела и должным образом встретить воина и провести его в последний путь. Вечная память!" – говорится в сообщении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!