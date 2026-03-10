'Был душой подразделения': на войне погиб 35-летний защитник из Кривого Рога. Фото

На фронте погиб военный из Кривого Рога Тимофей Щекин. Жизнь смелого Героя оборвалась 26 февраля 2026 года.

Печальную весть сообщили в Telegram-канале "На часі: Кривой Рог". Без отца остались двое несовершеннолетних детей.

Что известно о Герое

"26 февраля на фронте погиб 35-летний криворожанин Тимофей Щекин", – говорится в сообщении.

На службе мужчина занимался важным делом – ремонтировал военную технику для бойцов. Побратимы отзываются о Тимофее, как о человеке с "золотыми руками".

Защитника уважали в коллективе и называли "душой подразделения", ведь он всегда приходил на помощь другим.

"К сожалению, 26 февраля 2026 года его жизнь оборвалась на передовой", – отмечается в сообщении.

У Героя остались жена и двое детей – дочь и сын.

