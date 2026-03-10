Болезненная потеря: за Украину отдал жизнь военный из Киевской области Владимир Николенко. Фото

На Черниговщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области, пограничник Владимир Николенко. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 1 марта.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря в Боярской общине. 1 марта 2026 года в Новгород-Северском районе Черниговской области от ранения, несовместимого с жизнью, погиб инспектор пограничной службы – пулеметчик 105-го пограничного отряда им. князя Владимира Великого ГПСУ старший сержант Владимир Николенко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 1 февраля 1978 года в городе Жашков Черкасской области. В школьные годы увлекался спортом, был одним из первых участников местной детской спортшколы, занимался баскетболом и бодибилдингом. Образование техника-механика холодильно-компрессорных машин и оборудования получил в Белоцерковском техникуме.

Проходил срочную военную службу в Хмельницкой области, получил звание старшего сержанта. Работал в Киеве в сфере безопасности и охраны. С 2003 года – начальник смены охраны развлекательного комплекса "Авалон". Был профессиональным, современно осведомленным работником в сфере безопасности, ответственным коллегой, надежным другом и человеком слова. В 2015 году вместе с семьей переехал жить в Боярку.

Герой стал на защиту Украины 20 марта 2024 года и до конца остался верен присяге и народу Украины.

"В скорби остались жена, дочь и сын, мать, брат, а также родственники из Жашковщины. Память о Владимире Николенко вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в госпитале Харькова оборвалась жизнь военного из Киевской области Романа Ткачука. Сердце защитника Украины остановилось 1 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!