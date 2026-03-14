'Я должен защищать страну и своих детей': на войне погиб ресторатор из Хмельницкого Евгений Кот

На фронте оборвалась жизнь ресторатора из Хмельницкого Евгения Кота. Мужчина без колебаний стал на защиту Украины с началом полномасштабной войны.

О гибели военного сообщило местное издание "Всім.юа". Воину навсегда останется 42 года.

Что известно о Герое

Евгений Кот учился в одной из школ Хмельницкого, а затем поехал во Львов, где получил юридическое образование. Однако работать по специальности ему не пришлось. Зато мужчина реализовал себя в другом деле – кулинарии.

Он открыл в Хмельницком три заведения под названием "Здесь ЗБС", но во время пандемии COVID-19 вести бизнес стало значительно сложнее.

"Евгений со своими сотрудниками постоянно принимали много военных, делали им скидки. Несмотря на то, что было тяжело работать и несмотря на то, что сам еле вытягивал. Но потом бизнес закрылся", – рассказали его друзья.

24 февраля 2022 года мужчина добровольно присоединился в ряды Вооруженных сил Украины.

"Мотивация у него была единодушная и однозначная: "Я должен защищать свою страну потому и своих детей потому, что я мужчина", – вспомнил друг Андрей слова павшего защитника.

Сначала Евгений служил в ракетной бригаде в Хмельницком, а затем прошел обучение в Германии, где овладел реактивными системами залпового огня HIMARS, после чего отправился на передовую.

По словам родных, больше всего Герой мечтал о победе Украины, возвращении к семье и восстановлении дела своей жизни – любимого бизнеса.

У погибшего защитника остались жена и две дочери.

