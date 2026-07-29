Экс-заместитель Федорова и правозащитница: кто вошел в команду нового министра обороны Хмары. Фото

29 июля правительство Украины назначило двух заместителей министра обороны Украины. По словам нового министра обороны Евгения Хмары, это "усиление по ключевым направлениям": международная поддержка и человеческий капитал. А именно: ответственным за международное направление назначен Сергей Боев, а за развитие и сохранение человеческого капитала будет отвечать Любовь Галан.

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Об этом сообщил сам Евгений Хмара. По его словам, в настоящее время в министерстве"формируется команда, способная быстро преобразовывать потребности Сил обороны в конкретные решения".

Назначение Боева

"Сергей Боев будет отвечать за международное направление в качестве заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции. Его задача – претворять договоренности с партнерами в решения для Сил обороны: финансирование, поставки, совместные проекты, развитие украинского ОПК и долгосрочные программы поддержки", – пояснил Хмара.

Новый министр обороны считает, что предыдущий опыт его заместителя"несомненно укрепит наше сотрудничество с ЕС, НАТО и другими государствами", а также"поможет привлекать больше помощи в сфере безопасности", и в целом позволит"выстраивать партнерства, рассчитанные на долгосрочную перспективу".

Кто такой Сергей Боев

Сергей родился в Алчевске, что в Луганской области. Однако чиновник имеет несколько высших образований в области международной экономики и делового администрирования. В частности, он учился в Киевском национальном экономическом университете им. Гетмана и в Университете Пенсильвании в США.

При этом профессиональную карьеру Боев начал в банковском секторе Великобритании, работая аналитиком в международных финансовых учреждениях JPMorgan Chase & Co и Credit Suisse.

В Украине он работал как в частном, так и в государственном секторах, в частности, занимал руководящие должности в Boston Consulting Group Ukraine, в АО "Укргаздобыча" и НАК "Нафтогаз Украины".

В Минобороны он попал в апреле 2023 года – сначала в качестве советника министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а уже через год стал заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Назначение Галан

Любовь Галан будет отвечать за развитие и сохранение человеческого капитала Сил обороны, сообщил министр Евгений Хмара.

"В центре внимания – эффективное комплектование, понятный карьерный рост, социальная защита военнослужащих и их семей, качественная подготовка личного состава, здравоохранение, а также правила, четко определяющие права и обязанности военных и защищающие их от произвола", – отметил министр.

По его словам, опыт этой девушки "важен для системных изменений, которые должны ощутить военные".

Кто такая Любовь Галан

Любовь Галан родилась и выросла во Львове. По образованию она историк; училась на кафедре истории в Киево-Могилянской академии (в 2019 году получила степень магистра, а в 2021 году поступила в аспирантуру).

В 17 лет, на первом курсе университета, Любовь участвовала в Революции достоинства, после которой, ещё будучи студенткой, начала заниматься правозащитной деятельностью.

В 2020 – 2022 годах работала в Киевской школе экономики и общественной организации "Схід SOS", а также была консультантом Всемирной организации здравоохранения. А после начала полномасштабного российского вторжения стала соучредительницей двух организаций, занимающихся оказанием помощи военным и их защитой.

В частности, вместе с адвокатом и военным Маси Найемом основала общественную организацию "Принцип".

Что предшествовало

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада проголосовала за новый состав правительства, но министры обороны и иностранных дел не были назначены. На эти должности президент не выдвинул своих кандидатур.

В тот же день Владимир Зеленский объявил, что обязанности министра обороны он возложил на исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Евгения Хмару. По словам президента, он поручил Хмаре продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить проведение технологических ударных операций против России в рамках стратегии обороны Украины.

А уже 20 июля правительство утвердило назначение Хмары на должность и.о. министра обороны.

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