Два уровня тревоги и сокращение комендантского часа: Кабмин утвердил новые правила для украинцев на время войны

3 сентября Кабинет министров Украины принял решения, направленные на адаптацию работы государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак. Среди них – два уровня тревоги и сокращение комендантского часа в Киеве с 01:00 до 05:00.

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Об этом украинцам сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий. Он подчеркнул, что цель всех этих изменений – защита людей таким образом, чтобы "не позволить вражеским атакам парализовать работу городов, экономики и критической инфраструктуры".

Что сказал Корецкий

"Во-первых, вводится классификация воздушных тревог по уровню опасности. Желтый – это когда атака дронов. Красный – когда существует повышенная угроза ракетного или комбинированного удара", – сказал глава правительства.

Он пояснил: экономика должна работать, налоги поступать в бюджет, а люди получать зарплаты – именно поэтому "при желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу". Но – "при условии строгого соблюдения требований безопасности".

Три месяца на укрытия

"Должен быть обеспечен доступ посетителей и персонала к укрытиям. Там, где этого до сих пор нет, правительство дает три месяца на решение этого вопроса. На пятом году полномасштабной войны мы не можем пренебрегать безопасностью людей", – отметил премьер.

Он отметил, что это не рекомендация, а "четкое требование ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий в громадах для защиты людей от осколков".

Глава правительства подчеркнул, что красный уровень тревоги "будет означать остановку работы и обязательный переход людей в укрытия".

Метро и комендантский час

"Второе. Правительство рекомендует обеспечить полноценную работу метро в Киеве во время желтого уровня и, при необходимости, увеличивать количество наземного транспорта. Чтобы люди могли добраться до работы, больниц, станций метро", – сказал премьер.

Третьим пунктом Корецкий назвал "применение усовершенствованного комендантского часа", судя по его словам, исключительно для столицы.

"Будет усовершенствовано применение комендантского часа в Киеве в части движения транзитного грузового транспорта и перевозки пассажиров от и до вокзалов. Местным властям рекомендовано скорректировать продолжительность комендантского часа с 01:00 до 05:00", – сказал он.

Что предшествовало

Сергей Корецкий ранее рассказывал о подготовке мер реагирования на изменение российской тактики ударов, в частности об использовании дронов для подрыва гражданской жизни и экономической активности.

Систему оповещения планируют обновить так, чтобы люди четко понимали, на какую именно угрозу и как нужно реагировать. Как правило, желтый уровень будет объявляться в случае налета дронов, а красный – в случае ракетной опасности, в частности угрозы баллистических атак, а также массированных ударов.

Генеральный штаб и Воздушные силы ВСУ совместно с правительством, Министерством обороны, МВД и ГСЧС еженедельно будут определять показатели, по которым будут устанавливаться соответствующие уровни угрозы.

Также разрабатывается более четкая географическая дифференциация тревог, чтобы сигнал об опасности и соответствующие меры реагирования применялись именно в тех районах, где существует объективная угроза.

Как бизнес будет работать во время "желтого" уровня, как изменится работа транспорта, как будут пересматриваться алгоритмы реагирования и т. д. – читайте здесь.

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