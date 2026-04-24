Домой возвращаются 193 украинских воина: Украина и Россия провели обмен пленными

В пятницу, 24 апреля, Украина и Россия провели новый обмен военнопленными. Он был проведен в формате 193 на 193.

Видео дня

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Среди них, по его словам, есть раненые военнослужащие.

"193 украинских воина возвращаются домой в рамках обмена. Военные из Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной специальной службы транспорта. Защищали Украину на разных направлениях. Среди них есть те, на кого Россия завела уголовные дела, есть и раненые. Важно, что обмены есть и что наши люди возвращаются домой", – сообщил он в своем Telegram-канале .

Новость дополняется...