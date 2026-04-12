Украина планировала вернуть больше: Юсов рассказал подробности подготовки обмена пленными

Во время последнего, "пасхального" обмена пленными, который состоялся 11 апреля, в Украину вернулись из российского плена 175 военных и семь гражданских лиц. Украина надеялась вернуть больше пленных, однако в стране-агрессоре отвергли почти все гуманитарные инициативы нашей стороны.

Видео дня

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки, заместитель председателя координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов. В то же время он отметил, что "работа продолжается", и есть надежда на следующие обмены в ближайшее время.

В частности, представитель ГУР заверил, что уже готовятся следующие операции по освобождению пленных украинцев.

"К сожалению, враг отверг гуманитарные инициативы, к которым мы были готовы, как и многие другие вещи. В то же время работа продолжается. Можем очень осторожно говорить, что в ближайшее время будут продолжены мероприятия, и могу сказать, что сегодня было только начало пасхального обмена", – подчеркнул он.

Также Андрей Юсов прокомментировал состояние тех, кто вернулся в этот день.

"Представить себе, что они пережили за то время, очень сложно. Вы видите, что ребята в разном состоянии возвращаются, из них более 60 раненых. Кареты скорой помощи сегодня были, к сожалению, не пустые, и бригады медиков оказывали помощь сразу. Есть последствия неправильного лечения и хронические болезни. Условия содержания не соответствуют Женевским конвенциям", – отметил он.

Обмен 11 апреля

В обмене накануне Пасхи домой удалось вернуть 175 военнослужащих и еще семь гражданских. Большинство этих украинцев удерживались в плену с 2022 года.

Так, более половины освобожденных военных попали в плен во время обороны Мариуполя. Также домой возвращаются несколько военнослужащих Национальной Гвардии, которые попали в плен во время российской оккупации Чернобыльской АЭС в первые дни полномасштабного вторжения.

Возраст самого молодого освобожденного – 22 года, самому старшему исполнилось – 63 года. OBOZ.UA узнал, кто именно вернулся из плена.

Ему предшествовал обмен, состоявшийся 6 марта. Тогда удалось вернуть 302 украинцев. Среди освобожденных – военнослужащие различных подразделений Сил обороны и двое гражданских.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!