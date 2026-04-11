Обмен пленными 11 апреля: списки вернувшихся из российского плена (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Накануне Пасхи состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и страной-агрессором Россией. В результате этого этапа домой удалось вернуть 175 военнослужащий и еще 7 гражданских.

Большинство этих украинцев содержались в плену с 2022 года, но уже сегодня они поедут домой. OBOZ.UA узнал, кто именно вернулся из плена.

Более половины освобожденных военных попали в плен во время обороны Мариуполя. Домой возвращаются несколько военнослужащих Национальной Гвардии, попавших в плен во время оккупации Чернобыльской АЭС в первые дни полномасштабного вторжения. Возраст самого младшего освбожденного – 22 года, самому старшему исполнилось – 63 года.

Винницкая область

В областном совете рассказали, что среди освобожденных из плена – трое военных из Винницкой области. Это попавшие в плен воины ВМС, которые защищали Мариуполь: Андрей – 34 года, Богдан – 31 год, Юрий – 27 лет. Свое освобождение военнослужащие ждали с 2022 года.

