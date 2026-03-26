За четыре года вернули домой 8669 военных и гражданских: Зеленский отметил деятельность Координационного штаба

В Украине уже четыре года работает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. За это время его работы удалось вернуть из российского плена домой 8669 украинцев, и военных, и гражданских.

Некоторые из них были в плену десять и более лет – с самого начала российской оккупации Крыма и организации на Донбассе псевдореспублик. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по случаю четвертой годовщины создания Координационного штаба.

"Это всегда хорошая новость любого дня, недели и месяца – когда украинцы возвращаются и когда видим, что жизнь спасена", – подчеркнул глава государства.

Как известно, сейчас такое возвращение проводится за счет фонда обмена пленными. Именно поэтому президент поблагодарил каждого украинского воина и подразделения, которые берут в плен российских оккупантов и этим дают шанс нашим людям вернуться.

Также Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто ведет чрезвычайно сложные переговоры, чтобы обмены происходили; тем, кто забирает и встречает пленных; специалистам, которые помогают адаптироваться освобожденным из плена физически и психологически.

"Спасибо разведке, прежде всего военной разведке ГУР МО Украины. Спасибо Службе безопасности и Министерству внутренних дел Украины. Омбудсману. Команде Офиса. Всем зарубежным партнерам, которые помогают с посредничеством. Всем журналистам, общественным лидерам, правозащитникам и просто неравнодушным украинцам, которые держат внимание к нашим военнопленным и к вопросам справедливости", – отметил украинский лидер.

Отдельную благодарность украинский президент выразил каждой семье украинских воинов и всем украинцам, которые ждут своих дома, помогают пройти это сложное время тем, кто рядом и нуждается во внимании.

Работа Координационного штаба

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, как указано в уставе учреждения, является "временным вспомогательным органом Кабинета министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений". В состав Координационного штаба входит 22 государственных органа и учреждения, включая Минобороны, ГУР, СБУ, Минреинтеграции, Минюст, МВД, Минздрав, Министерство ветеранов, офис Уполномоченного по правам человека и тому подобное.

Именно Координационный штаб является основным уполномоченным государственным органом, отвечающим за поиск лиц, пропавших без вести, выяснение судьбы пленных, проведение переговоров и организацию обменов.

Так это не единственный фронт деятельности КШППВ. Напомним например майскую акцию Destroy the tank, когда пушку российского танка, подбитого подразделением ГУР МО "Кракен", порезали на кольца и превратили в "эффектные сувениры с гравировкой", а средства от их продажи направили детям, чьи матери находятся в российском плену.

Однако наиболее известны проекты КШППВ "Хочу жить" (организация безопасной сдачи в плен для россиян, которые не хотят воевать против Украины) и "Хочу к своим" (предложение россиянам обменять осужденных в Украине коллаборационистов на украинцев, которых удерживают в российских тюрьмах).

Как сообщал OBOZ.UA, очередной большой обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже на Пасху. Между сторонами уже идут соответствующие переговоры, говорит руководитель Офиса президента, бывший глава КШППВ Кирилл Буданов.

Напомним, последний обмен пленными между Украиной и Россией происходил 5-6 марта. Домой вернулись 502 украинцев. Среди них – военнослужащие различных подразделений Сил обороны, которые попали в плен на разных участках фронта.

