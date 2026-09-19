"Чудесные люди": в Сумах Россия убила двух сотрудников горсовета

В Сумах в результате очередного российского военного преступления – удара корректируемой бомбой по многоэтажному дому в Ковпаковском районе города – погибли два человека. Как выяснилось, это сотрудники исполнительного комитета Сумского горсовета Алла Корниенко и Роман Трепалин.

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Печальную новость о гибели должностных лиц горсовета подтвердила заместитель мэра Римма Быкова. Это невосполнимая утрата для их семей и большое горе для всех горожан, отметила чиновница.

"Замечательные, добрые люди и высококвалифицированные сотрудники. Искренне соболезную родным и близким погибших. Разделяю эту боль вместе со всем нашим коллективом", – отметила она.

Согласно последним декларациям чиновников, это супружеская пара. 52-летний Роман Трепалин работал начальником отдела по конкурсным торгам, а 45-летняя Алла Корниенко занимала должность начальницы отдела в правовом управлении. У пары остался сын, он ранен в результате этого российского преступления.

По последним данным, в результате удара российских захватчиков по жилому дому ранения получили восемь жителей многоэтажки. Среди них двое детей 7 и 13 лет. Семеро пострадавших были госпитализированы, они находятся в больницах.

Что известно об ударе по Сумам

Удар произошел вечером в пятницу, 18 сентября. Российская армия сбросила на город и окрестности шесть или даже семь управляемых авиационных бомб. Одно из попаданий пришлось на многоэтажный жилой дом.

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров отметил, что, по предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Таким образом, число погибших, как и раненых, к сожалению, может увеличиться.

В целом в результате последнего преступления россиян в городе были повреждены как минимум четыре многоэтажных здания.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 сентября российская оккупационная армия также нанесла удар по Сумам – по торговому центру в городе. В результате той атаки погибли два человека, также были и раненые люди (в том числе дети). А вечером следующего дня, 10 сентября, российские террористы нанесли повторный удар по ТРЦ.

В результате целенаправленной атаки на торговый центр в Сумах погибли Таисия Москвитина и Максим Максименко. Жизнь этих молодых 21-летних людей только начиналась. Девушка училась в медицинском институте, а парень был выпускником факультета пищевых технологий местного аграрного университета.

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