Температура поднимется в выходные: синоптик дала прогноз на оставшуюся часть недели в Украине. Карта

В Украине в ближайшие дни ожидается нестабильная, но в целом комфортная летняя погода. После относительной прохлады в отдельных регионах температура начнет постепенно расти.

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Уже в начале следующей недели синоптики прогнозируют настоящую летнюю жару. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода на 24 июля

Согласно прогнозу, в пятницу, 24 июля, самая прохладная погода ожидается в западных областях, а также в Сумской, Полтавской и отдельных районах Днепропетровской областей. Там дневная температура воздуха составит +17…+20 градусов.

На остальной территории Украины будет теплее – +20…+24 градуса, а в восточных областях и в Одесской области воздух прогреется до +24…+28 градусов.

В западных регионах синоптики прогнозируют более интенсивные дожди, местами возможны сильные ливни. В то же время в других областях атмосферные процессы будут нестабильными – возможны кратковременные локальные осадки.

Несмотря на это, большую часть дня будет сохраняться ясная погода с солнцем, что создаст комфортные условия для пребывания на открытом воздухе.

В Киеве в пятницу ожидается переменная облачность: короткие дожди будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха днем составит около +23…+24 градусов.

Когда вернется жара

В выходные в Украине станет теплее, особенно в тех регионах, где накануне было прохладнее. Уже в понедельник температура местами поднимется до +30…+32 градусов.

В то же время во вторник и среду возможно незначительное понижение температуры.

По предварительным прогнозам, с началом августа в Украину вернется настоящая летняя жара.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 19 июля, Ивано-Франковскую область накрыла сильная непогода. В области выпал крупный град, а мощные ливни охватили ряд городов.

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