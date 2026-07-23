Украина совместно с Raytheon будет производить ракеты для Patriot, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренности с американской оборонной компанией Raytheon о совместном производстве в Украине ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, это станет новым этапом сотрудничества между украинской и американской оборонной промышленностью.

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Об этом Владимир Зеленский рассказал по итогам встречи с руководством компании Raytheon во главе с её вице-президентом Джозефом Деантоной.

Украина будет производить ракеты для Patriot

По словам президента, Raytheon является одним из ключевых партнеров Украины в сфере противовоздушной обороны, ведь украинские военные уже давно используют продукцию компании для защиты от российских ракетных атак.

Зеленский сообщил, что компания готова вывести сотрудничество на новый уровень.

"Я благодарен за готовность компании вывести наше партнерство на еще более высокий уровень, когда Украина будет совместно с Raytheon производить одни из важнейших средств ПВО — перехватчики для "Патриотов"", — отметил президент.

Договоренность обсуждалась с Трампом

Глава государства сообщил, что вопрос о совместном производстве ракет для Patriot он обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Анкаре.

По словам Зеленского, сейчас настало время переходить от договоренностей к практической реализации этого проекта.

Другие направления сотрудничества

В ходе переговоров стороны также уделили внимание развитию партнерства в сфере производства ненаступательного военного оборудования.

Президент сообщил, что украинские власти и представители частного сектора продолжат работу с компанией Raytheon, чтобы согласовать все детали будущего сотрудничества.

"Наши команды — на правительственном уровне и со стороны частного сектора — будут поддерживать контакт, чтобы все доработать", — подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку Украины и развитие оборонного партнерства между двумя странами.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина может стать лишь третьим государством в мире, которое заключит соглашение о производстве ракет для систем Patriot. Для украинской оборонной промышленности это исторический шаг и гарантия укрепления национальной безопасности.

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