Анатолич признался, кому он задолжал полмиллиона гривен после ремонта в доме и покупки автомобиля: он не брал кредит в банке

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич признался, что сейчас у него есть долг в размере около полумиллиона гривен. После дорогостоящего ремонта дома и покупки нового электромобиля он снова занял деньги, однако не в банке, а у близких людей.

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Об этом шоумен рассказал в комментарии "Люкс ФМ". По его словам, он почти расплатился с предыдущими долгами, но после обновления семейного автомобиля снова пришлось брать деньги в долг.

"Мне еще оставалось немного выплатить, но я влез в новые кредиты, потому что купили машину. На самом деле я снова немного влез в долги", – пояснил ведущий.

На вопрос, сколько он сейчас должен, Анатолич ответил, что речь идет примерно о 500 тысячах гривен.

"Около полумиллиона гривен. Но при этом неделю назад я собрал почти 300 тысяч на помощь детям, пострадавшим от ракетного удара", – сказал он.

В то же время ведущий подчеркнул, что его долг не связан с банковскими кредитами.

"Мой брат одалживает мне деньги. Он говорит: "Когда будут деньги – тогда и вернешь". Это близкий человек, он мне доверяет, поэтому так комфортнее", – отметил шоумен.

Стоит отметить, что у Анатолия Анатолича нет родных братьев.

Также ведущий рассказал, что семья недавно продала свой электромобиль, скорее всего Volkswagen ID.6, о котором он ранее рассказывал, и приобрела другой электромобиль.

"Продали электромобиль и купили тоже электромобиль, потому что мы живем за городом. Просто более современный. Он тоже не новый, но проехал всего 30 тысяч километров", – поделился ведущий.

По словам шоумена, новый автомобиль обошелся немного дешевле, чем Mercedes-Benz G-Class, который он в свое время подарил жене и оценивал примерно в 60 тысяч долларов.

Несмотря на немалые расходы, Анатолич говорит, что почти не тратит денег на себя. По его словам, он годами носит одну и ту же одежду, а важнее личных покупок считает возможность помогать другим.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Анатолий Анатолич впервые за 20 лет водительского стажа попал в ДТП. Авария произошла в Киеве, когда он ехал на своем ретро-кабриолете BMW 2004 года выпуска. Тогда никто не пострадал, а автомобиль получил незначительные повреждения.

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