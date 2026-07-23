Вступление Украины в ЕС не приведёт к автоматическому переводу на евро как национальную валюту, хотя обязательство осуществить такой переход в будущем – все же будет взято.

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При этом данный процесс будет долгим и, как разъясняют в Нацбанке, уж до 2030 года он точно не завершится.

Более того, некоторые государства-члены ЕС ещё вообще продолжают пользоваться собственными денежными единицами:

Швеция сохранила шведскую крону, хотя в ЕС – с января 1995 года,

Польша сохранила злотый, Чехия – чешскую крону, Венгрия - форинт, а все они являются членами Евросоюза с мая 2004 года,

Румыния сохранила лей, Болгария же только готовится к переходу на евро, а обе эти страны в ЕС - с января 2007 года.

Не перешла на евро и Великобритания, вышедшая из ЕС лишь в 2020 году, а на момент введения евро (безналичного - с начала 1999-го, а наличного - с начала 2002-го) уже там, понятно, была.

Ну а когда национальные банкиры всерьёз рассказывают о вероятном переходе Украины на евро с 2030-го, то это, мягко говоря, преувеличение, ибо пока что неизвестно даже то, хотя бы будет ли Украина тогда в ЕС

(да и успеет ли в него войти до того, как он, неудачно-консенсусный [где всем командует меньшинство из "шантажистов на дотации"], официально развалится).

Не говоря уже о том, что для перехода Украины на евро уважаемый ЕС, который не сложит себе цены, ещё и выдвигает огромное количество требований, включая, к примеру, такие, как:

гармонизация банковского законодательства с нормами ЕС;

стабильная экономика;

низкая инфляция;

финансовая устойчивость и валютная стабильность

(но если всё это у нас уже будет, зачем нам что ЕС, что его евро)!

Иногда ещё и невоспитанно напоминают окровавленной Украине о её долгах.

Это кто кому, по большому счёту, задолжал?

Есть, кстати, прекрасное древнеславянское слово - дефолт: даже дедушка Ленин знал, хотя и, когда это сделал, назвал иначе.

Так что, если, суммируя, считать заголовок вопросом, самый честный ответ должен быть таким:

А кто же такое сейчас знает: может, и никогда!

Западу же, чем шантажом заниматься, лучше бы заняться нашим образованием: когда в Украине будут образованны, и им там легче станет.

Вот с кем, к примеру, совместные программы двух дипломов у Харьковского национального экономического университета имени Саймона Кузнеца:

Великобритания, Франция, Италия, Польша, Швеция, Австрия, Норвегия, Румыния, Португалия, Греция, Словакия, Литва, Латвия.

И в контексте валютных пересуд скажу заодно пару слов насчет пары симпатичных участниц этих программ.

Об очень помогающей Украине и никогда не являвшейся членом ЕС Норвегии -

её крона (естественно, никаких евро!) считается фиатной валютой, то есть таким законным платёжным средством, номинальная стоимость которого:

устанавливается и гарантируется государством,

не привязана к физическим активам (например, золоту),

а держится исключительно на доверии общества к экономике и способности государства собирать налоги.

Что же касается ещё одной участницы - Австрии, то там население относится к евро специфически-скептически: даже называет его зачастую teuro (от нем. teuer — дорогое).

Австрийцы, между прочим, до сих пор ностальгически переводят цены в родную старую валюту - местный шиллинг.

Так вот, выходит, что из упомянутых (кстати, в порядке их абсолютных ВВП) 13 стран без евро прекрасно обходятся, о чём уже было сказано выше, Великобритания, Польша, Швеция, Норвегия и Румыния, то есть 5, никто из которых переходить на него не собирается…