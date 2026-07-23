"Мисс Украина Вселенная" выдала всю правду о тайном романе с бизнесменом: от "звездного" приложения для знакомств до дружбы с бывшей женой

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях раскрыла подробности своих отношений с киевским бизнесменом Александром Гудковым, которые сначала пыталась держать в секрете. По словам модели, их история любви началась с общения в приложении для знакомств, а инициатором первого свидания была именно она.

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Что интересно, пара не боится довольно быстро переводить свои отношения на более серьезный уровень, поэтому уже через месяц после начала отношений Гудков отдал Неплях ключи от своей квартиры. Правду о личной жизни знаменитость раскрыла в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Мы познакомились очень давно, лет семь назад. Я была на его выступлении, подписалась. Потом так случилось, что я рекламировала его продукцию. И он подписался на меня. Потом мы отписались друг от друга. А далее мы увидели друг друга в приложении для знакомств, поставили лайки. Я написала ему сообщение: "Пойдем на свидание, пока мы не постарели". Это было приложение Raya, типа для знакомств знаменитостей", – поделилась "Мисс Украина Вселенная".

Отметим, что первый релиз частной социальной сети Raya состоялся в 2015 году. Тогда она была представлена исключительно как платформа для знакомств, а позже функционал был расширен. Для регистрации на сервисе необходимо иметь приглашение от человека, который уже является участником сообщества, и получить одобрение от специального комитета. Обычно большинство заявок на вступление отклоняются. Сервис получил славу "звездного", ведь им пользуются Шэрон Стоун, Эмма Уотсон, Бен Аффлек, Томас Фелтон, Кара Делевинь и другие знаменитости.

Когда роман Анны Неплях и Александра Гудкова вышел за пределы соцсетей и стал серьезным, бизнесмен познакомил избранницу со своей семьей. Как подчеркнула модель, у нее дружеские отношения как с двумя детьми предпринимателя, так и с его бывшей женой Аленой Гудковой.

"Мы все в дружеских отношениях. Я не собираюсь никому быть мамой. Я – девушка их отца, у меня такое позиционирование. Я не занимаюсь воспитанием или другими вопросами, связанными с детьми, но мы проводим время вместе. Я знала об Алене (до начала романа с Александром Гудковым. – Ред.), но лично мы не были знакомы. Теперь мы также в очень дружеских отношениях, недавно отпраздновали ее день рождения вместе", – рассказала знаменитость.

Анна Неплях также прокомментировала решение обнародовать отношения с Александром Гудковым, несмотря на то, что раньше держала всех своих избранников в тайне. Оказалось, что во время празднования дня рождения "Мисс Украины Вселенной" в соцсетях одной из ее подруг появились кадры, на которых на секунду мелькнул бизнесмен. С тех пор начали распространяться слухи об "искре" между ними, поэтому в конце июня Неплях и Гудков официально подтвердили роман.

По словам модели, сейчас они с предпринимателем строят совместный быт в его квартире. Однако, как подчеркнула Неплях, она еще не переехала к избраннику полностью, ведь не готова тратить на это много времени.

"Он дал мне ключи от своей квартиры через месяц (после начала отношений. – Ред.). Я еще не переехала полностью, потому что понимаю, что нужно как минимум две недели, чтобы перевезти и расставить все вещи. По крайней мере, половину его квартиры нужно освободить, чтобы там поместилась я. Но я не думаю, что это слишком рано. Когда два взрослых человека строят отношения, они не задумываются о том, как быстро это происходит. Мы идем дальше. У нас нет каких-то сроков. Мы знаем, чего хотим. Мы оба нацелены на длительные классные отношения", – отметила модель.

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