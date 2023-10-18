Что такое звитяга: филолог объяснил благозвучное украинское слово

В украинском языке есть слова, которые мы слышим с детства и будто знаем, что они означают. А потом оказывается, что не то значение вкладывали в слово, потому что в словаре оно имеет совсем другое содержание.

Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко. Большинство слышали слово "звитяга", но не все знают, что оно означает.

Звитяга – це перемога в бою, подвиг. Наприклад, звитяжний бій, тобто переможний.

Также, это досягнення, успіх досягнений наполегливою працею. Например, трудова звитяга.

Люди путают и значение слова "відтак", которое означает не "отже" чи "тому", а потім, після того.

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Можно говорить, "Спочатку жив в Одесі, а відтак – у Вінниці", тобто "потім – у Вінниці".

Авраменко также объяснил, почему в украинском языке нет слова "скурпульозний". Он отметил, что в словаре нет такого значения. Это заимствованное из латыни прилагательное "скрупул", которым обозначали маленький острый камень, а еще так называли единицу веса.

Если вы хотите описать процесс тщательной работы, требующей значительного внимания к деталям, можно воспользоваться синонимами, которых в украинском языке хватает: копіткий, кропіткий, ретельний, клопітливий.

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