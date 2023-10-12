Хакер или гакер? Как правильно будет на украинском языке
В последнее время много неточностей возникает по поводу транслитерации английских слов с буквой "г" в начале. Например, фильм ужасов называется "горор", а не "хоррор", автором повести "Старик и море" является Нобелевский лауреат Ернест Гемінґвей, а не "Хемингуей", а преступления вместе с доктором Ватсоном раскрывал Шерлок Голмс, а не "Холмс".
Компьютерных гениев, в том числе и действующих незаконно, привыкли называть "хакерами". Известный языковед и учитель Александр Авраменко объяснил особенности использования "г" и "х" в начале слов при транслитерации.
Слово хакер или гакер имеет иноязычное происхождение. Согласно параграфу 87 действующего украинского правописания, в иноязычных словах "g" и "h" обычно передаются буквой "г". К примеру: "агітація", "готель", "гімнаст", "гостел" (а не "хостел").
Но из этого правила есть исключения. Слова хакер и холдинг давно освоены на украинском языке. Порой даже даже необычно услышать "голдинг". Поэтому для этих двух слов разрешено двойное правописание.
Ученые из института украинского языка все-таки советуют отдавать предпочтение написанию с буквой "г" в начале: "гакер", "голдинг".
Есть только три слова иноязычного происхождения, которые следует писать с буквой "х" в начале:
- хобби;
- хоккей;
- холл.
Итак, применим все нюансы в одном предложении:
"Гакер зайшов у хол гостела, де на великому екрані транслювали хокей".
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