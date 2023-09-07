Что означает украинское слово 'нівроку': когда используют

Украинский язык насыщен благозвучными и колоритными словами, но украинцы, к сожалению, редко их используют в общении. Люди не всегда понимают значение исторических украинских слов и выражений, поэтому избегают их или заменяют иноязычными фразами.

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Например, красивое слово "нівроку" несправедливо редко употребляют в речи. Известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко рассказал, что оно означает.

"Нівроку" – это нічогенько, непогано, та отак, як треба.. Можно сказать:"Дочка в них виросла нівроку – від хлопців немає проходу" Или отвечая на вопрос: "Як твоє здоровя?, сказать: "Дякую, нівроку".

Также это слово используют как вставное со значением "чтобы не сглазить", с пожеланием не принести горя.

Например, "А Ви, нівроку, видужуєте, рум’янець вискочив на щоках".

Авраменко тоже объяснил, говорят ли на украинском языке "холостяк" и рассказал, какие есть заменители.

Неженатого мужчину лучше называть парубком, а мужчину постарше – старим парубком. Также можно употреблять прилагательное "неодружений", но избегайте слова "холостяк".

Женщин называют незаміжня или неодружена. Слово "неодружена" лучше записывать в документах. Так же стоит отдавать предпочтение форме "одружена", а не "заміжня" в формальных ситуациях.

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, есть ли в украинском языке слово "однофамилец".

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