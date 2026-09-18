В Сингапуре гражданам будут платить за чтение книг дольше 15 минут: как это будет работать

В Сингапуре запустили национальную программу ReadSG, призванную стимулировать людей читать ежедневно и хотя бы меньше времени уделять "короткому контенту" в соцсетях. Речь идет о "борьбе с ростом популярности doomscrolling". Так или иначе, за как минимум 15 минут чтения участники программы получают виртуальные монеты, которые можно будет обменять на денежное вознаграждение.

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Программу ReadSG запустил Национальный библиотечный совет Сингапура. Пилотный проект продлится до конца текущего года, а в целом программа рассчитана на пять лет и призвана помочь "сформировать привычку к регулярному чтению" "в противовес короткому контенту", рассказывают ее организаторы.

Doomscrolling – это приобретенная привычка тратить слишком много времени в интернете на чтение негативных, тревожных новостей и сообщений в социальных сетях.

Как это работает

В рамках ReadSG Challenge участникам предлагают читать не менее 15 минут в день и фиксировать свои действия на платформе CrowdTaskSG. За одну такую "сессию чтения" начисляют 20 виртуальных монет. Но за день можно провести только одну сессию.

Накопив 1000 виртуальных монет, участник может обменять их на один сингапурский доллар ( 70 американских центов, или 35 гривен по текущему курсу, – OBOZ.UA.).

То есть нужно проходить "сессии чтения" в течение 50 дней.

Организаторы подчеркивают, что главной целью для них является не организация заработка для пользователей, а мотивация людей регулярно уделять время чтению.

Зачем это делают

В Национальном библиотечном совете объясняют, что регулярное чтение помогает развивать концентрацию, критическое мышление и воображение. На провокационные вопросы относительно продолжительности сессии – всего 15 минут в день – глава указанного учреждения Мелисса Там отвечает: "устойчивые привычки чтения формируются с помощью небольших и достижимых шагов".

"Мы живем в мире невероятного изобилия контента, информации и стимулов. В любой момент мы можем пролистать сотни постов, заголовков, посмотреть видео или получить краткое изложение практически чего угодно. Но ведь мы знаем, что привычки формируются с помощью небольших, последовательных действий. Поэтому мы начинаем с простой цели: просто читайте 15 минут в день. В автобусе, перед сном или во время обеда", – призвала она.

Что ещё почитать

На платформе ReadSG есть не только "сессии чтения". Среди других инициатив – доступ к популярным электронным книгам и благотворительная программа, в рамках которой время, проведенное за чтением, направляется на поддержку социальных проектов.

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