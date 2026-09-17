"Доработались": компания-лидер инфраструктурного строительства останавливает работы на всех объектах из-за внезапного прекращения госфинансирования

В четверг, 17 сентября, компания по инфраструктурному строительству "Автострада" приостановила работы на всех объектах, восстановление и строительство которых финансировалось за счет госбюджета. Причиной стала внезапная приостановка выплат.

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Об этом вечером в четверг сообщил владелец компании Максим Шкиль. "Доработались", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Шкиля, финансирование всех капитальных расходов было приостановлено государством "в один день, без предупреждений, какого-либо обсуждения и диалога".

"Заработная плата целых отраслей экономики, проценты по кредитам, расчеты с поставщиками – это точно не головная боль депутатов и не Министерства финансов; у них свой бизнес-план, а нас просто ставят перед фактом, сообщая об этом. В связи с этим "Автострада" вынуждена приостановить работы на всех объектах", – заявил предприниматель.

Добавим, что еще утром в четверг "Автострада" сообщила о восстановлении дорог в прифронтовом Изюме, а 11 сентября – о строительстве двух водопроводов на Днепропетровщине.

Это одна из крупнейших дорожно-инфраструктурных компаний нашей страны. В частности, она строит дороги и новые станции метро в Киеве.

Что предшествовало

Еще 14 сентября премьер-министр Сергей Корецкий предупреждал, что ситуация с государственными финансами близка к критической. Он просил депутатов Верховной Рады Украины как можно скорее принять законопроекты, от которых зависит получение международных траншей.

Из-за перехода к режиму жесткой бюджетной экономии не исключены проблемы с выплатой зарплат в государственном секторе. Впрочем, пока речь идет лишь о потенциальных рисках, которых правительство будет максимально избегать.

Как писал OBOZ.UA, Национальный банк Украины вновь повысил учетную ставку – на 0,5 процентного пункта, с 15,5% до 16%. Таким образом регулятор пытается бороться с инфляцией, ускорение которой прогнозирует в ближайшем будущем, а также поддерживать стабильный курс гривны. Впрочем, как отмечают в банковском секторе, на этот раз решение регулятора не приведет к существенному изменению процентных ставок по гривневым депозитам и кредитам, ведь некоторые банки уже повышали их в конце лета.

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