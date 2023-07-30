Есть ли в украинском языке слово 'однофамилец': как сказать правильно

Нужно заботиться о чистоте речи и избавляться от суржика. Калька и русизмы "засоряют" язык и портят его звучание. Есть много слов, которые звучат весьма противоречиво, и хочется подобрать для них правильный украинский аналог.

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К примеру, слово "однофамилец" кажется явным русизмом. Однако известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, что это слово совсем не суржиковое, как может показаться на первый взгляд.

Языковед подчеркнул, что "однофамильца" действительно можно встретить в украинских словарях. Образовано оно из двух частей: "одно" и "фамилец". Последнее происходит не от русского языка, а из латыни и буквально означает "familia" – "семья".

Авраменко добавил, что в украинском языке есть и соответствующее прилагательное "фамільний", что тоже имеет латинское происхождение и означает "родовое", "семейное": фамильное серебро, фамильный альбом. Но в случае прилагательным лучше все-таки использовать украинский аналог "родинний".

"Погодьтеся, "родинний альбом" звучить не гірше, ніж "фамільний", – отметил Авраменко.

Если вам не нравится слово "фамильный" можно заменить его синонимом "тезко". Языковед обратил внимание на то, что "тезка=о" – это человек не только с одинаковым именем, но и с одинаковой фамилией.

Кстати, в разных регионах Украины есть свои интересные слова. Что такое палинка, купорка, тремпель и фармазон и какие необычные слова используют в разных областях – читайте в материале.

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