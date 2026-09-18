Что будет с минималкой, пенсиями и когда Кабмин ожидает окончания войны: все, что нужно знать о проекте госбюджета на 2027 год

Правительство разработало проект госбюджета на 2027 год, который должна принять Верховная Рада. Главный финансовый документ страны разработан с учетом достаточно пессимистичного сценария продолжения войны в течение всего следующего года.

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При этом, планируя 2027 год, Минфин по-прежнему пытается решить проблемы значительного дефицита в 2026 году.

О том, что стоит знать украинцам о проекте бюджета, читайте в материале OBOZ.UA.

Бюджет без оптимизма

Проект бюджета на 2027-й год рассчитывали так, как будто война продлится как минимум весь следующий год. Это не означает, что в Кабмине точно знают дату окончания войны (и это не 2027-й). Правительство должно планировать расходы по самому худшему сценарию, чтобы вновь не оказаться в ситуации, когда они окажутся значительно выше ожиданий, а прогнозируемое "улучшение ситуации с безопасностью" не осуществится.

В целом, проблем будет немало. До конца 2026 года и в 2027 году возможности внутреннего производства будут оставаться ограниченными из-за повреждений энергетической и транспортной инфраструктуры, дефицита рабочей силы, сложных условий финансирования и рисков безопасности.

Будет увеличиваться разрыв между поступлениями от экспорта и потребностью в оплате критически важного импорта (энергоресурсы, оборона, оборудование для восстановления). Это приводит к значительному дефициту торгового баланса (ожидается рост до 79,7 млрд долларов в 2027 году) и сохраняет зависимость от международного финансирования.

Базовый сценарий (Сценарий №2) – консервативный, который учитывает продолжение полномасштабных боевых действий в течение 2027 года, более медленное восстановление экономики и режим военной адаптации.

Инфляция в 2027 году составит 8,6%. Это довольно значительный показатель. По итогам 2026 года ожидается рост цен на 8%, тогда как в 2025 году инфляция составляла 12,7%. Вместе с тем, реальная зарплата (с учетом инфляции) в следующем году может вырасти на 5,3%.

В среднем украинцам в 2027 году, согласно с оценками правительства, будут платить 34 409 грн. Тогда как средняя зарплата по итогам этого года должна составить 30 032 грн. Для сравнения: в 2025 году она составляла 25 946 грн.

Здесь стоит отметить, что в Украине все еще значительная часть зарплат находится в тени, поэтому точно определить сумму средней зарплаты по стране довольно сложно. Кроме того, имеется проблема и с тем, как рассчитывают этот показатель. Предприятия, предоставляя статистику, делят весь фонд оплаты труда на количество штатных сотрудников. При этом, такой подсчет может значительно искажать реальную ситуацию. Целесообразнее было бы учитывать медианную зарплату – то есть ту сумму, которая в списке зарплат по величине находится ровно посередине.

Средний курс доллара в следующем году будет на уровне 47,1 грн, тогда как средний курс в 2026 году – 44,4 грн за доллар. Такой рост вполне соответствует тенденциям прошлых лет.

"Сценарий №2 исходит из предположения о продолжении полномасштабных боевых действий в течение 2027 года. Для расчета показателей государственного бюджета использовали умеренно консервативный сценарий, который учитывает влияние военных рисков и предполагает более медленную траекторию восстановления экономики. Согласно сценарию №2 , рост реального ВВП в 2027 году прогнозируется на уровне 1,3 процента, а номинальный ВВП составит 11 144,4 млрд грн", – говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2027 год.

С социальными стандартами ситуация значительно хуже

Согласно с разработанным проектом бюджета, в 2027 году минимальная пенсия возрастет с 2595 до 2878 грн. При этом, уже по состоянию на июль 2026 года, фактический прожиточный минимум (черта бедности) для пенсионера достигает 7455 грн. То есть абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе останутся за чертой бедности.

В бюджете ПФУ нет средств на резкое повышение пенсий. Но такой прожиточный минимум в очередной раз показывает, что действующая пенсионная система не способна обеспечить украинцев, которые на заслуженном отдыхе, суммой, необходимой для физического выживания (удовлетворения базовых потребностей).

Еще одна плохая новость – размер минимальной зарплаты. В 2027 году минимальная зарплата вырастет на 10,4% – с 8647 до 9546 грн. При этом, по состоянию на июль фактический прожиточный минимум для работающего составляет 12 105,1 грн.

То есть, за чертой бедности останутся также те украинцы, которые работают полный рабочий день и получают минимальную зарплату. Значительная часть с них на самом деле получает доплату "в конвертах", в то же время, часть бюджетников действительно получает минимальную зарплату. Речь идет, в частности, о работниках с высшим образованием. Минимальную зарплату предлагают в государственных ботанических садах, учреждениях культуры и т. п.

Фактический прожиточный минимум в Украине – это рассчитанная Минсоцполитики стоимость базового набора продуктов, товаров и услуг по текущим рыночным ценам Госстата. Хотя этот показатель ежемесячно отражает реальные расходы на жизнь и уровень бедности, для назначения государственных социальных выплат и пенсий используется заниженный прожиточный минимум, утвержденный в законе о Государственном бюджете.

Парламентарии (в частности, профильный комитет Верховной Рады) выдвигали альтернативные предложения к бюджетной декларации – поднять планку выше (например, минимальную зарплату до 11 000 грн, а пенсию до 6 500 грн), но правительство при доработке базовых проектов опирается на ограниченные ресурсы госбюджета, экономические риски и зависимость от международной финансовой помощи.

Председатель комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа на своей странице в Facebook опубликовала краткий анализ документа. Вот основные пункты:

правительство планирует потратить 8 трлн грн, а доходы составляют 3,7 трлн грн. Дефицит в 4,3 трлн должен покрываться за счет международных партнеров;

в 4,3 трлн должен покрываться за счет международных партнеров; на безопасность и оборону потратят на 12% больше, чем в 2026 году – 4,89 трлн. Безопасность и оборона – 66,8% всех расходов бюджета;

и оборона – 66,8% всех расходов бюджета; самые большие невоенные расходы традиционны: местные сообщества и энергетика – 133,6 млрд грн.

Наибольший рост доходов ожидается по НДС (+167,2 млрд), НДФЛ (+106 млрд из-за роста денежного обеспечения военных) и акцизам (+48,7 млрд).

"Более 131 млрд грн из запланированных доходов поступят только в том случае, если парламент примет поправки в Налоговый кодекс: например, увеличит НДС на 1 п.п. и акцизы на топливо на 4 п.п. (Лично я считаю такие изменения маловероятными). Кроме того, если Рада продлит действие налога на прибыль банков в размере 50%, а президент подпишет закон о налогообложении цифровых платформ, то бюджет может получить 52,5 млрд грн (они также заложены в бюджет). Наконец, от закона о посылках бюджет может получить почти 12 млрд грн (не учитывая, конечно, транш макрофина-2026)", – объясняет Пидласа.

Стоит отметить, что серьезные проблемы с бюджетом остаются и в 2026 году. Дефицит в десятки миллиардов долларов нужно компенсировать дополнительной помощью от партнеров. И пока не ясно, удастся ли это сделать.