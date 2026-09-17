Что будет с кредитами, депозитами и курсом в Украине: НБУ изменил учетную ставку и ждет более стремительного роста цен

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил учетную ставку – на 0,5 процентного пункта, с 15,5% до 16%. Таким образом регулятор пытается бороться с инфляцией, ускорение которой прогнозирует в ближайшем будущем, а также сохранять курс гривни стабильным. Впрочем, как отмечают в банковском секторе, на этот раз решение регулятора не приведет к существенному изменению процентов по гривневым депозитам и кредитам, поскольку некоторые банки уже повышали их в конце лета.

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Нынешнее повышение учетной ставки стоит рассматривать прежде всего как превентивный шаг. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

"Более дорогие деньги способны несколько снизить инфляционный "запал", сдержать чрезмерный спрос на валюту и поддержать привлекательность гривневых сбережений", – резюмировал банкир.

Само решение Нацбанка о новом уровне "учетной ставки" вступит в силу 17 сентября, сообщает пресс-служба НБУ. При этом регулятор предупредил, что в дальнейшем готов как ужесточить, так и смягчить свою политику.

"В случае существенного усиления рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий НБУ будет готов применить дополнительные меры по сдерживанию инфляции. Однако если в следующие месяцы ухудшение ситуации с безопасностью приведет к заметному охлаждению потребительского спроса и рынка труда, НБУ рассмотрит возможность смягчения монетарных условий", – говорится в заявлении регулятора.

Сейчас в НБУ рассчитывают, что очередное повышение ставки (предыдущее было в июле-2026 – впервые с марта-2025) поддержит привлекательность гривневых активов. Отмечается, что после июля часть банков, преимущественно небольших, уже начала повышать ставки.

"В результате спрос как на гривневые депозиты, так и на ОВГЗ сохранялся, что ограничивало давление на валютном рынке и сдерживало рост цен. Дополнительное повышение учетной ставки поддержит эти положительные тенденции, что важно в условиях устойчивого фундаментального ценового давления и роста среднесрочных проинфляционных рисков... По оценкам НБУ, такой шаг не окажет ощутимого сдерживающего влияния на кредитование", – заявили в Нацбанке.

Повышение учетной ставки: банкир объяснил, что изменится

Курс доллара

Повышение учетной ставки, как считает Мамедов, должно положительно сказаться на прочности гривни. Такой прогноз совпадает с заявленными целями самого Нацбанка.

"По нашему прогнозу, курс доллара США преимущественно будет находиться в пределах 44,6-45,4 грн/долл., тогда как евро из-за дополнительного влияния мировой пары евро-доллар может двигаться в более широком коридоре – примерно 51,8-53 грн/евро. То есть учетная ставка несколько сдержит девальвационные процессы", – отметил банкир.

Проценты по депозитам

Еще в конце лета банки начали постепенно пересматривать свою процентную политику. Сейчас те финансовые учреждения, которые планировали повысить ставки, уже сделали это. Поэтому ожидать нового существенного изменения процентов пока не стоит.

"Гривневые депозитные ставки уже находятся на достаточно высоких уровнях: наиболее привлекательные предложения достигают около 17,5% годовых. При нынешней инфляционной динамике такие условия позволяют вкладчикам не только частично компенсировать обесценивание денег, но и при благоприятном сценарии – получать положительную реальную доходность", – объяснил специалист.

Проценты по кредитам

По мнению банкира, ставки по кредитам также вряд ли заметно вырастут. Впрочем, повышение "учетной ставки" уменьшает шансы на удешевление заимствований.

"Для экономики сейчас принципиально важенбаланс между стоимостью денег и возможностью банков продолжать кредитовать население и бизнес. Чем выше учетная ставка, тем дороже становится ресурс, а значит, сложнее создавать предпосылки для удешевления кредитов. Именно поэтому даже при наличии инфляционных рисков НБУ должен оценивать не только текущую ценовую динамику, но и то, как его решение скажется на экономической активности в следующие месяцы", – уверен эксперт.

Чего НБУ ждет от цен и какие риски

НБУ ожидает, что инфляция в Украине начнет замедляться в 2027 году. Однако в ближайшие месяцы цены могут расти быстрее, чем прогнозировалось ранее. В августе инфляция уже ускорилась до 8,1% в годовом выражении – в частности, из-за подорожания топлива, последствий российских атак и влияния войны на Ближнем Востоке.

Цены дополнительно подталкивают расходы бизнеса. Речь идет, в частности, об электроэнергии, логистике и оплате труда. В то же время зарплаты продолжают расти, это поддерживает спрос и также не позволяет инфляционному давлению быстро ослабнуть.

В ближайшие месяцы ситуацию могут осложнить новые российские удары по энергетике, производству и логистике. Еще один фактор – более дорогое, чем ожидалось, топливо. На мировые цены также влияет война на Ближнем Востоке, прежде всего из-за рисков подорожания нефти.

В то же время есть факторы, которые могут сдерживать рост цен. В частности, на внутреннем рынке достаточно продовольствия. НБУ также ожидает, что ужесточение монетарной политики поможет вернуть инфляцию на траекторию замедления в 2027 году.

Среди главных рисков для цен и экономики НБУ называет дальнейшее развитие полномасштабной войны. Новые атаки на производство и инфраструктуру могут увеличивать расходы бизнеса и создавать дефицит отдельных товаров и услуг.

В то же время война может влиять на цены и в другом направлении. Дополнительные бюджетные расходы на оборону и восстановление способны усиливать внутренний спрос, а дефицит работников – давить на зарплаты. Если же ситуация с безопасностью резко ухудшится, напротив, потребление и активность на рынке труда могут сократиться, что будет сдерживать инфляцию.

Отдельный риск – международная финансовая помощь. В июле-августе ее поступления были меньше, чем ожидал НБУ, из-за чего сократились международные резервы. Регулятор подчеркивает, что внешнее финансирование остается критически важным для стабильности государственных финансов.

Часть помощи зависит от выполнения Украиной реформ и принятия необходимых законопроектов. Если эти условия будут выполняться, НБУ ожидает, что объемы международного финансирования в дальнейшем в значительной степени удастся компенсировать.

"Возможности сдерживать инфляцию путем повышения ставки ограничены. Более высокая ставка не восстановит разрушенную энергетику, не удешевит нефть и не устранит проблемы с перевозками. Она может сдержать дальнейшее распространение ценового давления, но сама по себе эти проблемы не решит", – добавил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне дефицита валюты Национальному банку уже три недели подряд удается удерживать официальный курс гривны в узком коридоре. Но до конца года все же ожидается, что стоимость национальной валюты может упасть до отметки 45,8 грн/долл.

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