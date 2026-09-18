"Сделаю все": Фицо намекнул, что Словакия не будет помогать НАТО в случае войны. Видео

Для Словакии важно членство в НАТО. Однако в случае войны она может и не соблюсти принцип коллективной обороны, предусмотренный статьёй 5 Североатлантического договора.

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На это довольно явно намекнул премьер-министр Словакии Роберт Фицо в выступлении, фрагмент которого он опубликовал на своей странице в Facebook. Политик добавил, что боится войны с Россией из-за "громких воинственных заявлений" Европы.

Что сказал Фицо

Угрозу начала крупной войны в Европе глава правительства Словакии видит в "громких воинственных речах", которые "звучат в Европе". Из-за них, по мнению Фицо, ситуация никогда не была "настолько серьёзной и напряжённой, как сейчас" с точки зрения возможности начала общеевропейской войны.

И он не хочет, чтобы Словакия была вынуждена воевать "из-за какой-то 5-й статьи" НАТО.

"Я не хочу, чтобы Словакия стала частью какого-то военного конфликта из-за какой-то 5-й статьи. Да, мы являемся членами НАТО, мы уважаем это, заботимся о сотрудничестве и выполнении своих обязательств, но как премьер-министр я сделаю все, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт", – подчеркнул Фицо.

Он добавил, что 18 сентября едет в Украину, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Сергеем Корецким. Едет не один: в нашу страну направляется ряд глав правительств других европейских стран.

Сообщив о запланированном визите, Фицо вновь заявил, что боится войны – и хочет "говорить об этом серьезно".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября Словакия отклонила предложение о продлении санкций против России еще на год.

Также в Братиславе внезапно осудили удар РФ по Киеву. Речь идет о дроновой атаке на здание СБУ в центре украинской столицы 4 сентября. Рядом с ним расположено посольство Словакии. Поэтому Братислава потребовала объяснений от посла РФ в Словакии.

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