Россия атаковала Киевщину, разрушен частный дом: среди пострадавших трое детей

Утром в пятницу, 18 сентября, российские оккупанты нанесли удар по Фастовскому району Киевской области. В результате атаки вражеских беспилотников пострадали пять человек, в том числе трое детей.

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В результате удара был разрушен один жилой дом в частном секторе. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко

"К сожалению, в результате утренней атаки вражеских дронов на Фастовском районе пострадали 5 человек, среди них трое детей", – написал чиновник.

Подробности утреннего удара РФ

Он отметил, что у троих несовершеннолетних медики диагностировали акубаротравму и острые стрессовые реакции. Все пострадавшие дети были госпитализированы в больницу.

Кроме того, одна женщина получила острую стрессовую реакцию, а у мужчины зафиксированы термические ожоги, осколочное и резаное ранение стопы. Его также доставили в больницу.

"В результате атаки один частный дом разрушен, еще один поврежден. Также поврежден автомобиль", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро на месте нападения работают все необходимые службы.

Напомним, поздно вечером 17 сентября оккупанты нанесли удар с помощью дрона по торговому центру "Амстор" в Запорожье. На месте возник крупный пожар. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил об очередном успешном испытании украинского перехватчика, предназначенного для борьбы с российскими реактивными "Шахедами". По его словам, Украина планирует расширять применение этой технологии для защиты от воздушных атак врага.

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