Что означает надпись в "Резерв+" об отсрочке "до завершения мобилизации": что это за срок

Надпись в "Резерв+" "отсрочка от мобилизации" означает, что она остается в силе в течение всего утвержденного периода мобилизации. Поэтому некоторым военнообязанным не нужно повторно оформлять отсрочку, ведь система в большинстве случаев автоматически обновляет соответствующие данные.

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Мобилизационным периодом считается время, в течение которого в стране действует объявленная или продленная всеобщая мобилизация. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В ведомстве отмечают, что для большинства ранее оформленных отсрочек от мобилизации продление происходит автоматически. В то же время проверить актуальный статус отсрочки и убедиться, что она остается в силе, можно в любой момент в мобильном приложении "Резерв+".

В соответствии с действующим законодательством, мобилизационный период определяется указом президента Украины, который должен быть утвержден Верховной Радой. Обычно его продлевают на 90 дней, поэтому именно с такой периодичностью система автоматически пересчитывает и обновляет сроки действия отсрочек для граждан.

Когда в последний раз продлевали военное положение и мобилизацию

В Украине виюле продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации. Соответствующие законопроекты президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 13 июля, а парламент поддержал их 313 голосами, после чего документы подписал глава государства.

Согласно принятым документам, военное положение и всеобщая мобилизация продлены еще на 90 суток — до 05:30 31 октября 2026 года.

Это уже 20-е решение Верховной Рады о продлении военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, в настоящее время 90% оформленных отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически – без необходимости подавать заявления, предоставлять справки или лично посещать учреждения. Обновление происходит онлайн после проверки соответствующих данных в государственных реестрах.

Как писал OBOZ.UA, отметка ВОС 999 в приложении "Резерв+" не означает, что военнообязанного зачислили в оперативный резерв или он утратил право на бронирование. Работников с таким кодом можно бронировать на общих основаниях без направления в ТЦК для уточнения военной специальности.

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