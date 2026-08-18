Что означает отметка ВОС 999 в Резерв+ и можно ли бронировать таких работников: разъяснение

Появление отметки ВОС 999 в приложении Резерв+ не означает, что военнообязанного отнесли к оперативному резерву или лишили возможности получить бронирование. Работников, имеющих такой код, можно бронировать на общих основаниях, а работодателям не нужно направлять их в ТЦК для уточнения военной специальности.

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В то же время в кадровом учете есть несколько нюансов, в частности, касающихся внесения кода 999 или 999097 в соответствующие документы. Подробнее об этом рассказывается на YouTube-канале kadrolend.

Что говорят специалисты

По словам эксперта по трудовому праву и кадровому учету Татьяны Шолковой, появление в Резерв+ ВОС 999 вместе со статусом о необходимости прохождения базовой общевойсковой подготовки может вызвать беспокойство как у военнообязанных, так и у работодателей.

В частности, из-за формулировки "солдат резерва" возникают опасения, что человека отнесли к категории резервистов, которых по закону нельзя нанимать.

Однако сама по себе такая отметка не свидетельствует о нахождении гражданина в оперативном резерве. Для настоящих резервистов в электронном военно-учетном документе предусмотрен отдельный статус под названием "Входит в состав оперативного резерва".

Поэтому наличие ВОС 999 не препятствует бронированию или оформлению отсрочки. Работников с таким кодом работодатели могут включать в квоты на бронирование на общих основаниях.

Работодатели могут без ограничений принимать на работу людей с ВОС 999, а направлять их в ТЦК для уточнения специальности не требуется. Если ранее в военно-учетных документах был указан другой код ВОС, кадровикам следует ориентироваться на актуальные данные паспорта и военно-учетного документа.

Во внутренних списках воинского учета в таком случае в восьмой графе указывается код 999. Он применяется к рядовому, сержантскому и старшинскому составу.

Если в "Резерв+" указано, например, 999097, в документах достаточно указать первые три цифры (999). Отметку "солдат резерва" в списки не вносят, поскольку там указывается только воинское звание из военно-учетного документа.

Изменение ВОС на 999 также не предусматривает дополнительной отчетности для предприятия, то есть не нужно подавать приложение 4 к ТЦК или вносить изменения в приложение 12. Достаточно обновить соответствующую запись во внутренних списках воинского учета.

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