Чем поливать растения в жару: этот домашний раствор оживит их
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Растениям нужен ежедневный полив в течение лета, чтобы хорошо расти, особенно тем, что растут в контейнерах. Хотя некоторые садоводы могут решить поддержать свои растения, готовя собственную банановую воду, эксперты поделились новым лайфхаком.
Речь идет об использовании грибов, которые, замоченные в воде, могут обеспечить весь сад множеством полезных витаминов и минералов, пишет OBOZ.UA.
Грибная вода — это просто жидкость, остающаяся после замачивания грибов в воде. Она может действовать как природный тоник для почвы, перенося органические соединения и минералы из грибов, которые питают растения.
В отличие от сильных удобрений, этот "более мягкий" метод может стать более сбалансированным вариантом.
По словам экспертов, поскольку грибная вода чрезвычайно мягкая, она в меньшей степени способствует переувлажнению растений.
Зато она может медленно высвобождать влагу из почвы, поддерживая увлажнение и снижая риск ожога питательными веществами.
Когда грибы замачивают, небольшое количество их мицелия может попасть в воду. Затем она попадает в почву, что может стимулировать грибковую активность и помогает растениям эффективнее поглощать влагу.
Ее можно использовать для любых садовых растений, включая комнатные, которым часто требуются дополнительные витамины в летние месяцы.
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